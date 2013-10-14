分析：美联储推迟缩减货币刺激 对新兴国家恐弊大于利

路透华盛顿10月13日 - 当美国联邦储备委员会(美联储,FED)9月决定暂不缩减货币刺激时，新兴国家松了口气。

由于联储的这个决定，新兴国家实施改革、以便更好应对刺激举措最终缩减时的压力，已经减轻了。

“充沛的全球流动性容易叫人上瘾，”墨西哥银行Grupo Financiero Banorte的董事长Guillermo Ortiz告诉路透。

“我觉得，新兴国家还不如现在就咬紧牙关，以免将来要对付更痛苦的情况，”Ortiz表示，他曾任墨西哥的财长和央行总裁。

巴西和印度就是明显的例证，这两个国家最近经济增长大幅放缓，一定程度上就是因为政府缺乏行动，来打破比如高税收和积重难返的官僚习气等瓶颈。

当美联储此前向金融体系注入数以万亿计的美元，导致一波投机性资本涌进新兴市场，并造成推高通胀与引发资产泡沫的威胁时，新兴经济体曾发出强烈抗议。

之后在今年5月，美联储主席伯南克暗示，该央行可能很快开始缩减每个月850亿美元的购债措施。

这又引发新兴市场的资本流入急剧逆转，将多个新兴国家的货币拉到数年低点，并打破了他们的收支平衡。

一些新兴国家炮轰美联储，因为他们还没为本国金融市场做好更充足的准备，来迎接美联储政策的突然转变。

过去几天在华盛顿会晤的新兴国家经济领袖，呼吁美国在政策意图上更好地进行对外沟通，以避免造成市场动荡。

他们也称赞美国总统奥巴马提名了鸽派立场的叶伦，来接替明年1月将卸任的伯南克。

叶伦一直倡导实施积极行动来拉低美国的失业率，预计她会在缩减美联储的货币刺激措施上谨慎对待。

叶伦获得联储主席提名，再加之美国围绕预算和债务上限的僵局，已经促使一些经济学家推迟对于美联储何时开始缩减资产购买的预期。

“种种迹象都表明，叶伦会高度留意美联储措施的溢出效应问题，也会关注新兴市场的担忧以及认为美联储有必要实施更一致沟通的想法，”南非财长戈登在国际货币基金组织(IMF)与世界银行本周末半年度会议的间隙告诉路透。

巴西财长曼特加对路透表示，他支持美联储循序渐进地撤出刺激措施。

**求人不如求己**

但一些分析师称，相比把希望寄托在美联储避免市场动荡的能力上，新兴市场最好还是促进自身经济发展。

“开始缩减购债后，谁的日子都不会好过，”Schroders Plc的James Barrineau表示。“我们将看到市场波动加剧。”James Barrineau管理规模18.9亿美元的新兴市场债券投资。

“认为过渡期会一帆风顺是一种误导，”他说。

新兴国家应对美国借款成本上升的准备工作比以往要充分，但他们仍需要实施改革以强化自身经济。

十年来，商品价格处在高位、全球流动性提高，加之经济快速成长使数千万人口脱贫，这些因素支撑了土耳其、墨西哥和巴西等国的财政和经济。

但这些全球经济成长的引擎在过去几年失去动能，因放宽劳动法和引进长期投资的结构性改革滞后。

“我认为给新兴国家施加一些压力有利于推动他们做出必要的努力，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos表示。“找到促进经济成长的内在力量总比借力于全球高流动性要好。”

若不进行这些改革，如果美联储缩减刺激拖延太久，到后来决定大幅修正政策，那么新兴国家可能很受伤。

“当美联储意识到他们需要缩减刺激举措时会有点晚了，所以他们可能需要加速退出，”巴西最大的民间部门银行Itau Unibanco首席分析师Ilan Goldfajn表示。“如果行动得有点晚，然后加速行动，可能给新兴国家带来真正的灾难。”(完)

(编译 隋芬/李爽 审校 艾茂林)

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