综述：美联储主席叶伦认为12月可能加息 但后续行动将循序渐进

路透华盛顿11月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。

叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。这是上周美联储会议以来，叶伦首次公开发表言论。

受其讲话影响，公债收益率(殖利率)上扬，股市下跌，投资者对美联储12月加息可能性的预期也升至60%以上，表明市场终于认真考虑美联储的措辞。之前的一段时间，美联储官员对前景的看法与市场对联储可能行动路径的预期有些差距，让官员们感到沮丧。

“美联储官员们一直预期经济继续成长，增速足以带动就业市场进一步改善，并推动通胀率中期升至2%的目标水准，”叶伦在众议院金融服务委员会听证会上表示。

“如果后续消息支持这种预期，那么我们的声明意味着，12月可能加息。”

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周三稍晚表示，他将“完全认同”叶伦。他对纽约记者表示，12月“是有可能的，但我们将要视数据情况”。

叶伦、杜德利和其他15位美联储决策者如今有六周的时间来分析新数据、讨论并决定是否在12月15-16日会议上结束超低利率。

叶伦表示，及早开始紧缩政策的行动，将可让美联储渐进式地进一步升息，速度慢到足以确保房市和其他重要市场不致于受升息干扰。

“如果数据和前景都支持采取行动，那么适时地行动是审慎的作法，因为我们将能以更加渐进有序的步调行动，”她表示。

“利率已经长时间处于零水准，但随着时间的推移，市场和民众应该都想过整个政策利率的路径。而委员会的预期是这将是非常渐进式的路径。”

虽然美联储只差这“临门一脚”，但高层在时机选择是否恰当的问题上则存在分歧。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)此前曾对全球经济疲弱可能破坏美国经济复苏深感担忧，不过周三则表达了稍微乐观的看法。

“劳动力市场的改善极为稳健，”布雷纳德在德国举行的一次会议上说道。“美国经济一些方面的前景令人鼓舞。”

无论是布雷纳德还是叶伦都强调称，美联储尚未作出决定，未来的经济数据将必须符合美联储对经济表现的预期。

美联储副主席费舍尔周三稍后将在华盛顿举行的一个论坛上发表讲话。

“目前就我们所看到的美国经济非常强劲，增长步伐稳健，不过被全球经济疲弱给我们造成的连带影响所抵消，”叶伦说道。“总体来看，正如我们所言，经济增长和就业市场面临的风险均衡。”(完)