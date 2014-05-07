调查：美联储可能仍要等到明年下半年才会首次升息

* 绝大多数交易商认为，美联储首次加息要等到2015年下半年

* 更大样本的调查显示，预期明年上半年和下半年升息的两派势均力敌

路透5月6日 -路透调查显示，美国在明年上半年升息的可能性似乎正在消退，有超过半数的美国初级市场交易商认为会在2015年6月以后升息，其中几家表示，在2016年以前都不会升息。

另一份涵盖欧美范围更广的调查则显示不同结果。这项调查也纳入了上述交易商，结果表明关于利率何时从纪录低位0-0.25%上调的看法分为两派且势均力敌，有35位认为是在2015年上半年，另有34位预测是在2015年下半年。

在20家回覆调查的美国初级市场交易商中，有12家认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)要等到2015年下半年或之后才会首次升息。

这份调查是在美国4月强劲就业报告出炉后几天进行的。结果显示，无法确定就业市场改善迹象将可盖过美联储对低通胀的持续担忧。

尽管美国就业市场正在改善是无庸置疑的，但改善的幅度还有待商榷。就业数据显示在失业率大幅下降的同时，也有大批美国人离开劳动力市场，因此算不上有决定性。

而其他指标，包括找不到全职工作而从事兼职工作的人数等，显示就业市场仍有闲置状况。

“在经济还苦于创造趋势成长之际升息，会明显提高通缩压力深植于国内经济的风险，”瑞穗证券的美国首席经济分析师Steven Ricchiuto称。

Ricchiuto上周将其预估的首次升息时间推至2015年下半年，因数据显示美国第一季经济停滞，但4月就业岗位增幅高于分析师预期。

“国内经济陷于略低于我们预估的趋势成长轨道上。这意味着，经济还要较长一段时间，才能消除拉低通胀的过剩产能，”他说。

更重要的是，没什么迹象显示，新增就业岗位带动了薪资增长，而美联储主席叶伦明确表示她和同僚们在密切观察薪资趋势。

“目前而言，本次复苏中的薪资增长速度一直处于历史上偏慢的水准，没有全面加速增长的迹象，”叶伦在4月的演说中称。

美联储不太可能改变当前缩减刺激措施的速度，其量化宽松举措预定将在12月结束。美联储上月再将每月买债规模缩减100亿美元，至450亿美元。

叶伦周三1400GMT将在国会联合经济委员会出席听证，就经济前景发表谈话。(完)

(编译 戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/李爽)

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