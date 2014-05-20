美联储升息步伐将相对缓慢--纽约联储总裁

路透纽约5月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美国联邦储备委员会(美联储)在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。

他表示，经济成长即将增强，通胀率应“逐步升向”2%的联储目标，但不大可能迅速攀升。

“我目前的看法是，收紧的速度可能相对缓慢，”杜德利在纽约称。他并重申，联储在逐步结束购债刺激计划后，将会等上“相当长一段时间”才会将利率从近零水准上调。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在华盛顿的一篇讲话中则表达了更为强硬的观点，警告联储若等太长时间才升息，将会面临风险。

“由于我们继续向2%的通胀目标靠近以及就业市场改善，我们必须做好准备适当调整政策，”他说，“那就要求我们及早开始而非推后加息。”

普洛瑟和杜德利今年都具有联邦公开市场委员会(FOMC)决策投票权，但杜德利的观点被认为更加符合联储的主流想法。

美联储正在因应若干重大问题，其中包括何时加息、何时开始收缩其超过4万亿(兆)美元的资产负债表。

杜德利表示，美联储应考虑继续将到期回笼资金再投资，直至开始加息之后。这是联储想法出现转变的一个信号。

此前，美联储称可能会先让债券到期后不再投资，以缩减资产负债表，但杜德利表示，这可能会让市场认为加息时机比联储所希望的更早。

杜德利还暗示，美联储最终开始收紧政策时，可能高度依赖逆回购等新工具以帮助控制利率水平。

在持续超过五年的高度宽松货币政策后，美联储正面临普洛瑟等通胀强硬派的压力，后者担心联储政策可能会令通胀激升。

杜德利则没有表达太多担忧，称无论通胀率是略高于还是低于2%，他都一样感到安心。

“我本人的看法是，2%绝不是上限，”他说，并称如果失业率仍远高于美联储认为的充分就业水平，他对通胀的容忍度将会更高。

美联储最密切关注的核心物价指数在3月仅上升1.2%；虽然4月失业率大幅下降至6.3%，但仍远高于多数官员认为与充分就业相符的5.2%-5.6%区间。(完)

(编译/审校 郑茵/徐文焰/王兴亚/龚芳)

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