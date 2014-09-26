焦点：低通胀促使美联储对升息更加谨慎以对

路透9月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几名高层官员希望先看到更具说服力的证据显示，美国通胀处于健康的上升趋势，而后再展开他们预计将是非常缓慢的升息步伐。

美联储决策官员本周开始对美国利率可能的走向透露更多看法，几名官员呼吁应有所克制，显示他们有意推动经济超越充份就业，以确保经济强劲复苏且打击通缩风险。

纽约联储总裁杜德利率先提议让经济表现“火热”，以期提振低落的通胀；而杜德利与美联储理事会的看法向来相当一致。

美联储两名最偏鸽派的官员呼吁需对升息抱持耐心，则支持了杜德利的看法；反观美联储偏鹰派的官员则希望及早展开紧缩货币政策的动作。

杜德利周一表示。“我们需要经济至少在一段期间内有些偏热，以推动通胀回升至我们的目标水准。”

官员们异口同声的看法，令人不禁想起美联储有群重量级官员宁可刺激措施有点过多，而非过少；这意谓着美联储将遵循的升息步调可能会相当缓慢。

就连提倡提早升息的官员们也表明赞成采取缓慢的步伐，进一步证明美联储为经济注入更多活力的作法远未结束。

**关注通胀**

在全球经济不稳的情况下，通胀近期下滑，更助长了对升息应抱持耐心的呼声。美联储官员们担忧紧缩政策若失策的话，可能阻碍美国经济复苏，引发类似欧洲及日本多年来陷入经济停滞的风险。

“我对通胀上升动能不如我的期待有些惴惴不安，”芝加哥储银行总裁埃文斯周三表示。他的看法也呼应了明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔本周稍早发表的谈话。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四称，需求和通胀疲软意味着，升息条件可能要到2015年中或更晚才能“成熟”。

市场对未来五年通胀预期本周创逾一年最低水平，而且美联储最新信号也推动投资者减少了对其升息积极程度的押注。

欧元区已经濒临通缩，而中国经济也疲弱得令人吃惊。克利夫兰联储银行研究人员周三指出，全球物价压力减弱，预示美国通胀可能持续低迷。

杜德利表示，将美国失业率长期降至美联储官员认为的可持续水平以下，“这个机制可能实际上会推动通胀回升。”

“我认为，通胀数据未来几月都将是关注焦点，”芝加哥交易机构DRW Trading分析师Lou Brien称。

全球财富正在发生转移，市场预期美联储会收紧货币政策，而欧洲央行则正在释放更多刺激举措，这都推动美元兑一篮子主要货币升至四年高点。这可能进一步阻止美国通胀上行。

美联储官员一直以来不对美元发表意见，但他们也已经开始关注。杜德利等人都表示，在制定政策时将考虑美元汇率。

这些表态也进一步解释了美联储上周发布的经济预估。预估表明，委员们可能普遍支持应该放任经济升温。预估还显示，2017年底失业率将达到4.9%-5.3%，而市场共识的可持续水平在5.2%-5.5%。

暂缓升息的策略也有人反对，包括堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，她希望美联储马上开始升息。达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四也表示，希望升息“越早越好”。

对于就业过热将带动通胀的观点，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特抱持怀疑态度。她周二表示，“我认为那并非货币政策的运作方式。”(完)

(编译 龚芳/朱晓军；审校 张明钧)

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