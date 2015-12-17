美联储明年可能升息2-3次--贝莱德首席策略师

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京12月17日 - 贝莱德(Blackrock)的全球首席投资策略师Russ Koesterich周四表示，2016年美联储可能升息2-3次。
Koesterich在东京告诉记者，美元兑欧元和日圆可能上涨，帮助支撑欧洲和日本股价。
“我们认为美联储的紧缩周期将采取渐进方式，”Koesterich说。周三美联储近10年来首次升息。
他预计美债收益率曲线“将有所趋平”。
他并称，贝莱德预计到年底时10年期美债收益率来到大约2.75%，周四报2.245%。
“我们认为美元兑欧元和日圆将继续升值，不过兑欧元可能比兑日圆升值更多，”Koesterich说，但没有给出具体目标。
Koesterich看好欧洲和日本股市，但谨慎看待美国股市。
“我们认为日股将继续上涨。我们认为日股估值合理。企业治理改善，每股获利增长，较高的股东权益报酬率(ROE)，都让我们受到鼓舞。”
贝莱德是全球最大资产管理机构，截至9月底在全球管理着4.5万亿美元资产。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。