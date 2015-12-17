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国际财经 | 2015年 12月 18日 星期五 07:17 BJT

美联储明年可能升息2-3次--贝莱德首席策略师

路透东京12月17日 - 贝莱德(Blackrock)的全球首席投资策略师Russ Koesterich周四表示，2016年美联储可能升息2-3次。

Koesterich在东京告诉记者，美元兑欧元和日圆可能上涨，帮助支撑欧洲和日本股价。

“我们认为美联储的紧缩周期将采取渐进方式，”Koesterich说。周三美联储近10年来首次升息。

他预计美债收益率曲线“将有所趋平”。

他并称，贝莱德预计到年底时10年期美债收益率来到大约2.75%，周四报2.245%。

“我们认为美元兑欧元和日圆将继续升值，不过兑欧元可能比兑日圆升值更多，”Koesterich说，但没有给出具体目标。

Koesterich看好欧洲和日本股市，但谨慎看待美国股市。

“我们认为日股将继续上涨。我们认为日股估值合理。企业治理改善，每股获利增长，较高的股东权益报酬率(ROE)，都让我们受到鼓舞。”

贝莱德是全球最大资产管理机构，截至9月底在全球管理着4.5万亿美元资产。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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