就业市场紧俏为通胀带来上行压力--美国圣路易斯联储总裁

美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透北京5月23日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美国就业市场相对紧俏，可能为通胀带来上行压力，强化升息理由。
“就业市场目前相对紧俏。这可能为接下来的通胀带来上行压力，”布拉德在北京表示。
“这是支持联邦公开市场委员会(FOMC)对政策利率预期路线看法的一个重要因素，”他称。
上述评论是准备在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)一场会议上发表。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。