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国际财经 | 2016年 5月 23日 星期一 18:36 BJT

就业市场紧俏为通胀带来上行压力--美国圣路易斯联储总裁

路透北京5月23日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美国就业市场相对紧俏，可能为通胀带来上行压力，强化升息理由。

“就业市场目前相对紧俏。这可能为接下来的通胀带来上行压力，”布拉德在北京表示。

“这是支持联邦公开市场委员会(FOMC)对政策利率预期路线看法的一个重要因素，”他称。

上述评论是准备在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)一场会议上发表。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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