美联储官员布拉德称美国就业市场紧张可能带来通胀上涨压力

路透新加坡5月26日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国就业市场已变得相当紧张，并且可能给通胀带来上行压力。

“几乎从各种衡量指标来看，美国就业市场都处于或是远超过全面就业状态，”布拉德在新加坡的OMFIF会议上发表讲话时说道。

“短期看，就业市场是相当紧张，”他表示，“这可能给未来通胀带来上涨压力。”

布拉德还指出，金融市场对于美国升息的预期与美联储决策者的预估中值呈现分歧。

“美联储政策制定委员会已经说明，将基于数据表现实施缓慢的政策正常化，因此只要经济发展如预期，名义政策利率将在未来几年内逐步调升。”他说道。

“而市场对美联储政策的预期则是‘几乎不会正常化’，认为利率在未来几年仅会调整数次。”布拉德表示。（完）