美联储官员就升息时间的争论日益激烈-WSJ

路透7月12日 - 华尔街日报报导称，由于美国就业市场改善，地区联邦储备银行总裁之间针对是否较原计划提早升息的争论越发激烈。

该报周五晚间发表的一篇文章称，6月政策会议上多数美联储官员认为2015年之前不可能升息，作为依据的预估是在7月3日劳工部宣布6月失业率降至6.1%之前作出的。

联储官员原本认为，今年年底之前失业率并不会降至6.1%附近。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对该报表示，“我们在达成就业目标方面取得的进展要超过”今年稍早的预期。

他补充说，这样的进展“表明货币政策顺利开始正常化进程，可以比”之前预期的稍早一点。

华尔街日报报导，他没有具体说出什么时候开始加息，但在过去曾表示，美联储首次升息在2015年下半年。

该报认为，威廉姆斯的言论值得注意，因为他在美联储官员中倾向于鸽派阵营，与那些一直呼吁加息以减轻通胀压力的鹰派人士不同。

威廉姆斯表示，他看法的变化并不是重大转变，因为经济中仍存在“相当一些”闲置产能在压低通胀。他认为，如果联储真的提早开始升息，也不会比原先预料的早太多。

而与此同时，美联储的鹰派在则提高分贝要求提早升息。

“我们需要调整声明的措辞，以反映经济确实比以前好转，而长时期维持零利率目前在我看来似乎有点风险而且也不必要，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟对该报称。

华尔街日报称，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德一直警告，市场人士可能并未觉察经济在以多快的速度向联储的充分就业和稳定物价目标靠拢。

“情况的发展比(联储决策)委员会预想的更快一点，但我们的政策并未相应调整，”布拉德对该报称。

布拉克认为美联储应在2015年第一季开始升息，并表示如果经济自第一季暴跌后的强劲反弹给他带来信心，则倾向于将升息时间预期提前。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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