焦点：美联储预示将加速推进升息 然步调仍显缓慢

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周三稍稍拉高升息进程的预期，但并未在很大程度上改变回归正常货币政策将是条漫漫长路的前景。
修正后的利率预估显示美联储与金融市场看法出现很大分歧，投资人对于未来利率水准的预期远低于美联储官员自身预估。
美联储利率制定者提出所谓的“点阵图”(dot matrix)显示，2015年底时适当的联邦基金利率预估中值为1.375%，6月时的预估则为1.125%。2016年底的预估中值则升至2.875%，前次预估为2.5%。
到了2017年底时，美联储官员预期目标利率将回到他们所谓的中性水准约3.75%。
而与之形成对照的是，反应市场看法的利率期货合约价格显示，市场预期2015年底时利率将低于1.0%，2016年底则在2.0%附近。若市场必须短时间内跟上美联储的脚步，那么市场的重新调整过程可能引发动荡。
美联储主席周三在记者会上表示，未来几年美联储可能会维持宽松立场；但她同时也指出，若情况允许，官员们将会毫不犹豫地调整方向。
她说，“重要的是，市场人士应当理解我们可能采取的反应是与数据挂钩，且尽可能清楚地与市场沟通，让大家了解我们的政策立场将取决于数据表现。”
部分分析师称，叶伦对不确定性的重视，似乎是为了促使投资者向美联储的观点靠拢。
“他们希望提醒市场，市场所反映的预期太低了。6月点阵图的上升很好地表明，利率肯定会在2017年底前升向更正常的水准，”Pierpoint Securities首席分析师Stephen Stanley表示。
**影响深远**
一旦美联储决定开始加息，这个时间点可能在明年中期，那么之后美联储的政策路线会对市场和经济产生深远影响。
一些官员已然担心，数年的低利率环境为未来金融动荡埋下伏笔，不管是由于资本市场估值虚高，出现又一波消费信贷泡沫，还是融资成本一旦开始上升引发的全球市场出现振荡。
从这个角度看，缓慢回归正常货币政策意味着刺激举措还会持续数年，这可能会让麻烦更大。
同时，对全球经济成长前景的担忧、欧洲可能陷入通缩以及2008年经济危机留下的创伤挥之不去，都让人有理由保持谨慎。
越来越多证据显示美国经济成长强劲，多位美联储官员表态可能需要较预期提前升息，让投资人近几周重新调整期望。
投资者目前对2015年年中首次升息颇为肯定，但近期市场的骚动却对长期利率前景的预估几无影响。
**在经济滑至低谷后缓慢回升**
但美联储的最新预估暗示，许多官员并不认为政策紧缩一旦开始后，每次政策会议都会升息。而本世纪初的时候，美联储采取的是每次会议都升息25基点这种较为透明的做法。
从2001年经济衰退的谷底，美联储大约花了四年时间才让政策利率回归到中性水平。最近一次经济衰退的低点在2009年6月，意味着可能时隔六年才会开始升息，从现在算起，利率回到中性或许还需要三年时间，整个宽松政策延续的时间为八年。
咨询公司Macroeconomic Advisers觉得，市场的预期已经和美联储不一致了。但即便这家公司更为激进的预估，也认为利率在2016年底会到达3.0%左右。
“我们认为，他们将在2015年中期慢慢开始(升息)，给市场一些时间适应升息周期的重新到来，”该公司高级董事Antulio Bomfim表示，“这样他们也有机会看看经济活动的反应。”(完)
(编译 张明钧/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)
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