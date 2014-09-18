焦点：美联储预示将加速推进升息 然步调仍显缓慢

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周三稍稍拉高升息进程的预期，但并未在很大程度上改变回归正常货币政策将是条漫漫长路的前景。

修正后的利率预估显示美联储与金融市场看法出现很大分歧，投资人对于未来利率水准的预期远低于美联储官员自身预估。

美联储利率制定者提出所谓的“点阵图”(dot matrix)显示，2015年底时适当的联邦基金利率预估中值为1.375%，6月时的预估则为1.125%。2016年底的预估中值则升至2.875%，前次预估为2.5%。

到了2017年底时，美联储官员预期目标利率将回到他们所谓的中性水准约3.75%。

而与之形成对照的是，反应市场看法的利率期货合约价格显示，市场预期2015年底时利率将低于1.0%，2016年底则在2.0%附近。若市场必须短时间内跟上美联储的脚步，那么市场的重新调整过程可能引发动荡。

美联储主席周三在记者会上表示，未来几年美联储可能会维持宽松立场；但她同时也指出，若情况允许，官员们将会毫不犹豫地调整方向。

她说，“重要的是，市场人士应当理解我们可能采取的反应是与数据挂钩，且尽可能清楚地与市场沟通，让大家了解我们的政策立场将取决于数据表现。”

部分分析师称，叶伦对不确定性的重视，似乎是为了促使投资者向美联储的观点靠拢。

“他们希望提醒市场，市场所反映的预期太低了。6月点阵图的上升很好地表明，利率肯定会在2017年底前升向更正常的水准，”Pierpoint Securities首席分析师Stephen Stanley表示。

**影响深远**

一旦美联储决定开始加息，这个时间点可能在明年中期，那么之后美联储的政策路线会对市场和经济产生深远影响。

一些官员已然担心，数年的低利率环境为未来金融动荡埋下伏笔，不管是由于资本市场估值虚高，出现又一波消费信贷泡沫，还是融资成本一旦开始上升引发的全球市场出现振荡。

从这个角度看，缓慢回归正常货币政策意味着刺激举措还会持续数年，这可能会让麻烦更大。

同时，对全球经济成长前景的担忧、欧洲可能陷入通缩以及2008年经济危机留下的创伤挥之不去，都让人有理由保持谨慎。

越来越多证据显示美国经济成长强劲，多位美联储官员表态可能需要较预期提前升息，让投资人近几周重新调整期望。

投资者目前对2015年年中首次升息颇为肯定，但近期市场的骚动却对长期利率前景的预估几无影响。

**在经济滑至低谷后缓慢回升**

但美联储的最新预估暗示，许多官员并不认为政策紧缩一旦开始后，每次政策会议都会升息。而本世纪初的时候，美联储采取的是每次会议都升息25基点这种较为透明的做法。

从2001年经济衰退的谷底，美联储大约花了四年时间才让政策利率回归到中性水平。最近一次经济衰退的低点在2009年6月，意味着可能时隔六年才会开始升息，从现在算起，利率回到中性或许还需要三年时间，整个宽松政策延续的时间为八年。

咨询公司Macroeconomic Advisers觉得，市场的预期已经和美联储不一致了。但即便这家公司更为激进的预估，也认为利率在2016年底会到达3.0%左右。

“我们认为，他们将在2015年中期慢慢开始(升息)，给市场一些时间适应升息周期的重新到来，”该公司高级董事Antulio Bomfim表示，“这样他们也有机会看看经济活动的反应。”(完)

(编译 张明钧/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)

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