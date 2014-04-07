分析师预期美联储将在2015年上半年首次升息

* 八家美国初级交易商预计2015年上半年将升息

* 17家初级交易商中有10家认为，联储首次升息将直接调高至0.50%

* 多数受访者认为美联储将在2015年年底前停止购债回笼资金再投资

路透4月4日 -周五一项路透调查结果显示，多数华尔街分析师目前认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年上半年升息，因为有越来越多的证据显示，美国经济已经重新找回了因冬季天气异常寒冷而失去的部分动能。

据路透在华尔街22家初级交易商中所做的调查，18家美国初级交易商中有八家表示，预期美联储将在明年6月底前上调政策利率。

三周前进行的路透调查结果表明，仅有四家初级交易商预期2015年上半年会加息，尽管联储主席叶伦暗示升息时间可能更早。

美国周五以一份稳健的3月非农就业报告，为数据密集出炉的一周划下句点。这些数据表明，经济表现已经随着气温的上升而转暖。

美国劳工部公布，美国3月非农就业岗位增加19.2万个，升幅小于路透访问分析师预期的20万个。劳工部还将1月和2月就业岗位数据合计上修了3.7万个。3月失业率则持稳于6.7%，分析师此前预计降至6.6%。

“美联储将非常乐意看到这样的就业报告，”RBC Capital Markets资深分析师Jacob Oubina表示。

17家华尔街公司中有10家预期，联储首次升息将把目前为0-0.25%利率水平直接上调至0.50%。

其他初级交易商表示，预期美联储将首先取消近零的利率目标区间，然后才会着手升息25个基点。

短期利率期货在就业数据发布后上升，因为就业报告虽然不错，但并未超越预估。根据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch数据，2015年4月联邦基金利率期货价格暗示，市场对一年后升息机率的预估从周四尾盘的50%降至42%。

在交易商猜测美联储升息时机的同时，华尔街大公司的分析师还认为央行将在年底前结束第三轮量化宽松。

美国非农就业报告图表：link.reuters.com/ram54t

美国失业率数据图表：link.reuters.com/wam54t

美国就业参与率图表：link.reuters.com/sem54t

美国当前非农就业数据与衰退前水平的差距图表：

link.reuters.com/kem54t

虽然3月非农就业报告整体表现不错，但部分分析师指出兼职就业人数仍居高不下，而且薪资增长势头低迷；这些令人担忧的因素支持了就业市场复苏依然脆弱的观点，应会令美联储决策层在削减当前的刺激政策和升息的时机选择方面，不会迅速作出调整。

16家受访的初级交易商中有12家预期，美联储将在2015年年底前，不再把到期公债的回笼资金进行再投资。其他四家则预期，联储将在2016年第一季停止再投资。(完)

(编译 徐文焰；审校 王冠中)

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