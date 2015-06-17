华尔街预期美联储将在今年年底前升息--SIFMA调查

路透纽约6月16日 - 据周二公布的一份对证券业调查显示，华尔街预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前结束近于零的利率政策，经济明年将会改善，带来更多就业的同时而不会助燃通胀。

据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)2015年年中经济展望，有近90%的成员认为，美联储将在今年第三季升息，其余人认为将会在第四季加息。

美联储定于周二和周三召开为期两天的议息会议。

调查显示，预期美国10年期公债收益率(殖利率)9月时将触及2.3%，12月将来到2.5%，2016年6月将升至2.78%。

此外，预期美国2015年国内生产总值(GDP)环比年率为将成长2.2%，2016年将成长2.8%。预期2015年的失业率将降至5.4%，2016年将进一步降至4.9%。

该调查预估中值显示，美国今年的核心个人消费支出(PCE)物价指数料在1.3%，2016年将在1.7%。

受访者预期，今年余下时间美国原油有60%的可能将在每桶55-75美元间波动。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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