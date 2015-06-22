若数据表现良好 今年可能升息两次--旧金山FED威廉姆斯

路透旧金山6月19日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，只要通胀率开始显露将回升至2%的迹象，且失业率继续下降，美联储今年就可能升息两次。

“我本人的预期肯定是今年升息两次，不过还要看数据情况，”威廉姆斯对记者表示。

他说，每次升息25个基点是合理的，加息幅度再小就没有意义了。

这样的加息步伐将令美国的目标利率在年底前达到0.5%-0.75%。

威廉姆斯今年对美联储政策有投票权，而他的观点经常与美联储主席叶伦保持一致。威廉姆斯在2011年接替叶伦出任旧金山联储银行总裁，之前曾担任叶伦的顾问。

投资者不仅热衷于判断美联储何时升息，而且希望知道会以怎样的步伐升息。美联储自2008年12月以来维持指标利率在近零水准，周三结束为期两天的政策会议后仍决定暂时维持利率不变。

威廉姆斯表示，虽然升息时间“越来越近”，但再多等一段时间，确定通胀真的在向2%回升，也没有坏处。根据就业市场的发展情况，他预测通胀将会回升。

他表示，近期的通胀数据并没有破坏这一观点，但也并非让人十分鼓舞。“或许我们在期待一个略为强劲一点的信号，”他说。

威廉姆斯重申，旧金山联储的专家研究显示，今年上半年经济成长幅度可能约为1.5%，而非像政府数据暗示的那样出现萎缩。

他进一步预测，未来几个季度GDP的年化增长率约为2.75%，明年将放慢至更加可持续的水平。他认为失业率到年底时可能降到5.2%，薪资成长增强已经十分明显。

“我仍然相信今年将是经济启动的一年，也依然坚信等待过久再升息本身就是有风险的，”威廉姆斯在稍早的一次讲话中说。“我觉得早点开始(升息)但过程放缓，这样做更加安全。”(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 于春红/张若琪)

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