焦点：即便启动升息 美联储仍将是债市中的庞然大物

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透纽约12月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)料即将调升利率，但这并不代表它的身影将在债券市场消失。而美联储继续现身债市，应会压低未来几年的抵押贷款利率和公司借款成本。
美联储将于周二和周三开会，或将启动升息进程。联储也已暗示将维持资产负债表现状，其中包括2.5万亿(兆)美元的美国公债，以此作为确保经济获得足够资金支持的手段。
美联储投资组合中，超过2,000亿美元的公债将在2016年到期，不过该央行预计将把回笼资金再投资，而非坐视债券到期。分析师与投资者称，此举可能会对较长期公债收益率产生明显影响、缓和短期利率上升带来的负面冲击。
还有1.1万亿美元公债将在2020年之前到期。
“联储的再投资行动将限制收益率，虽然不会将其推低，但会防止它们上升过快，”美国最大的共同基金公司领航集团(Vanguard Group)的资深基金经理Gemma Wright-Casparius表示。
美联储经过三轮量化宽松后持有大量的债券部位，较2008年底时的持债水平提高了四倍。
美联储买债将正值联邦政府暗示其可能在2016年缩减较长期的借贷。12月4日的路透调查显示，与美联储有直接交易的券商大都认为，美联储在升息后至少一年内还不会开始削减资产负债表规模。[nL3S13V044]
“包括美联储再投资在内的需求来源，以及净发行量下滑，将使长券收益率受到抑制，”Columbia Threadneedle投资组合经理Gene Tanuzzo表示。该公司所管理的资产为4,710亿美元。
尽管美联储升息步伐仍悬而未决，但根据受访的基金经理人，指标10年期美债收益率在2016年底前可能会走坚至2.50%。如果美联储真的没有再投资美债，分析师预测10年券收益率将弹升至3%。
周五时，10年券收益率US10YT=RR报2.17%。
**公债再投资**
投资人预期美联储将在12月15-16日会议上分享其美债持仓再投资的计划。外界预期美联储将在此次会议上升息。
“美联储希望在对市场影响最小的情况下行动，”Western Asset Management投资组合经理人John Bellows表示，“他们的行动宜早不宜迟”。Western管理的资产为4,460亿美元。
7月联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，多数美联储决策官员“认为最佳的处理办法可能是减少再投资，或者是让资产负债表以可以预测的速度平缓下滑。”
基金经理人多预期，美联储将要求财政部为其持仓发行更多债券，做法是在财政部月度标债时以“增额”(add-ons)的形式发行，也就是额外发行只卖给美联储的债券。
标售“增额”债券看来是最不会干扰债市的作法，因为美联储不会与民间投资人争抢债券供给。
财政部目前每个月会进行六次附息债券公债发行，另外还有一次的通胀保值债券发行。
美联储也可能考虑进行公开市场操作，就像在实施卖短买长(扭转操作/Operation Twist)政策的做法，宣告打算购入的中长期美债。
对于美联储是否能通过公债再投资来实现压低长期利率的目标，投资人看法仍略显审慎。
“目前对于要如何成功运作还有许多未知数，”波士顿State Street Global Advisors美国中介业务首席投资策略师Michael Arone表示；该机构管理资产规模达2.4万亿(兆)美元。“这是美联储想要非常缓慢推进政策的原因之一。”
美联储当前处境图表： here#section-markets
(完)
(编译 徐文焰/戴素萍/张明钧; 审校 杜明霞/许娜)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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