综述：美联储近10年来首次升息 指称美国经济持续复苏

路透华盛顿12月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。

“经济表现很不错，而且预料还会持续下去，因此委员会认为小幅上调联邦基金利率是适当的，”美联储主席叶伦在利率决议宣布后的记者会上表示。“经济复苏显然已取得很大的进展。”

美联储政策声明指称，美国就业市场有“明显的改善”，失业率已降至5%，并称决策者“有一定的信心”，看好通胀率在中期内将会升至2%的联储目标。

该央行明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。美国通胀率一直低于目标。

“这一进程可能循序渐进地展开，”叶伦称。这暗示未来的升息步伐将十分缓慢。

她补充道，随着经济继续复苏，决策者希望利率缓慢上升，但要让美联储的行动先于形势发展。“为了让经济继续走在复苏道路上...我们希望能避免在过长的时间里维持非常宽松的(货币)政策，因而不得不突然收紧的情况。”

美联储决策官员作出的最新经济预估与9月时相比基本不变，明年失业率预计降至4.7%，经济增长率料达到2.4%。

美联储声明及其对于逐步调整政策的承诺，是在那些已准备连续数月升息的官员，与认为经济仍面临低通胀与全球增长缓慢风险的官员之间达成的折衷方案。

“联储已特地向市场保证，藉由采取‘循序渐进的’步伐，这将有别于大家印象中传统的调息周期，”德国安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)表示。

美联储官员表示，他们相信时机已经成熟，可以作出历史性政策转向而不致对金融市场造成太大破坏。此次升息已在市场预期之中。

联储升息后，美股应声大涨，部分因为联储表明后续的紧缩步伐将偏缓。美国公债收益率(殖利率)上升，美元指数基本持稳。油价则在大跌后缩减跌幅。

**政策依然宽松**

叶伦周三表示，美联储无意压抑消费者支出或企业投资。她强调，即使升息后利率仍低，接近经济学家认为适合衰退时期的水平。

“政策仍旧宽松，”叶伦表示，“美国经济已展现出相当程度的强健。国内支出持续坚挺。”

美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。

12月9日公布的路透调查显示，分析师预计2016年底时联邦基金利率目标将达1.0-1.25%区间，2017年底时为2.25%。

升息将立即考验纽约联储为此情景设计的新金融工具，并可能导致全球资本市场重新洗牌。

除了将联邦基金目标利率自近零水平小幅上调至0.25-0.5%外，美联储还将隔夜超额准备金利率设定在0.50%，并表示将至多提供2万亿(兆)美元用于逆回购--规模如此之大，彰显了其推升利率的决心。

企业和家庭借贷成本将受到何种影响尚不明朗。决策者未来几天将密切关注的一个问题是，长期抵押贷款利率、消费者贷款及其他形式的信贷会对升息作何反应。

美联储利率、预期和经济表现图表：tmsnrt.rs/1QKkVBS

2007和2015年时美国经济状况相关图表：tmsnrt.rs/1O7pck6

叶伦如何评估就业市场状况的图表：here

美联储鸽派/鹰派划分图表：reut.rs/1T1NJVL

(完)