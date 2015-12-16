焦点：在启动九年来的首次升息后 美联储还有新的工具来控制利率

路透纽约12月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一旦开始调升利率，就必须针对未来将如何回笼市场过剩资金，以及如何缩减其庞大的资产负债表做出更多决定。

市场普遍预计美联储周三将温和上调联邦基金利率25个基点。这将是美国逾九年来首次收紧政策，而且是美国在大量购买债券，以及将借贷成本降至近零水平后，向回归货币政策正常化的艰难道路所迈出的一大步。

纽约联邦储备银行将在周四采用一系列未经充分考验的新工具来提升利率。与华尔街仅有三个街区之隔的纽约联储执行美联储的货币政策机制。

但这次的难度将远远大于以往。

持续数年的空前刺激措施已导致美联储手握4.5万亿(兆)美元债券，银行也坐拥2.6万亿美元储备。这些流动性均削弱了联邦基金市场作为美联储主要政策工具的效力。

因此美联储将寻求借助其他工具设置下限和上限，将利率上调至0.25-0.5%的新区间，这些工具可能也需要根据市场的反应做出相应调整。

美联储对这些工具的依赖程度有多大，以及之后何时、以什么幅度缩减投资组合，还不好说。

**加息**

0.25%的下限将是隔夜逆回购计划的利率，美联储对此已经测试两年有余，但还没有据此制定政策。美联储料将当前3,000亿美元的上限提高一倍，甚或不设限，以确保融资成本更高。

比较可怕的情况是，短期利率升幅不足，促使央行人士高度仰赖逆回购利率，即美联储要向存储在该央行的短期资金支付的利率。

0.5%的上限则是美联储向银行支付的超额准备金利率，这被视为基本工具。美联储还可以在必要时采用定期回购和存款工具。

升息进展顺利与否将取决于坐在纽约联储“行动指挥室”的一组交易员，他们周四早晨将密切监控主要短期利率，以确定市场是否合作。他们还将在美东时间12:45至13:15(1745-1815GMT)执行回购标售，参与是次标售的包括银行业者、政府发起企业(GSE)和大约130家货币基金，它们通常不与美联储进行直接交易。

**资产负债表瘦身**

可能明年升息几次之后，美联储将必须决定如何缩减公债和抵押债券投资，要么让这些债券自然到期，要么直接出售。目前，美联储的做法是随着所持资产到期，再补足投资组合。

一些决策者和外部专家也表示，美联储可以选择维持大规模的投资组合，以稳定金融市场，并提供针对经济领域或债券市场的额外政策工具。

前美联储主席伯南克上个月称，维持资产负债表规模不变“不会有什么问题。”(完)