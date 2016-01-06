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国际财经 | 2016年 1月 7日 星期四 07:22 BJT

今年加息四次“是在预期范围内”－美联储副主席费舍尔

路透华盛顿1月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔周三称，美联储今年加息四次和他的预期接近。

“我的看法是，(美联储今年加息四次的)数字是在预期范围之内，”费舍尔接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示。

费舍尔的观点和美联储官员最新的预估中值一致。

费舍尔还表示，只要通胀低于2%就需要宽松政策。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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