今年加息四次“是在预期范围内”－美联储副主席费舍尔

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿1月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔周三称，美联储今年加息四次和他的预期接近。
“我的看法是，(美联储今年加息四次的)数字是在预期范围之内，”费舍尔接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示。
费舍尔的观点和美联储官员最新的预估中值一致。
费舍尔还表示，只要通胀低于2%就需要宽松政策。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。