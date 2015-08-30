综述：美联储副主席预期美国通胀率将回升 允许联储逐步升息

路透美国杰克森霍尔8月29日 - 美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。他当天的讲话措辞谨慎，避免给人以对中国经济放缓风险反应过度的印象。

这位影响力颇大的美国央行官员在说到他是否倾向美联储在9月升息时，态度谨慎。但他指出，美元升值、油价下跌和美国就业市场闲置带来的物价下跌压力正在减退。

与费舍尔出席同场会议并讲话的英国央行总裁卡尼也同样表现得谨慎而自信。这两位官员的态度表明，对于近一周因为中国放缓忧虑引发的金融市场震荡，至少英美两大央行的态度是超脱的。

“鉴于通胀预期明显稳定，有合理理由相信通胀率将逐步上升，因为抑制通胀的因素在进一步消退，”费舍尔在美国杰克森霍尔的央行年会上说。

“由于通胀率位于低位，我们或许可以逐步移除量化宽松措施，”他补充说。“但是，因为货币政策对实体经济活动的影响有很长的时滞，所以我们不应该等到通胀率升回2%才开始紧缩政策。”

全球各大央行和各国政府都在等待美联储的政策决定，这个决定将牵一发动全身，可能会削弱外币，并给已经历过全球股市大跌冲击的新兴市场带来更多压力。

与此同时，费舍尔、卡尼和其他决策者正深受全球通胀率顽居低位的困扰，他们都承认过去25年的快速全球化趋势，或许使任何一个国家想推高通胀，都变得更为艰难。

“全球经济目前存在巨大的长期和周期性通胀趋缓的力量，”卡尼说，这使得英国、美国和其他国家央行很难实现通胀目标。

美联储此前表示，它希望对通胀将在中期内反弹有合理的信心。然而，如果中国经济放缓，大宗商品价格下跌拖累全球经济，美国物价的反弹可能会止步。

“这个时候，我们在比平时更密切地关注中国经济形势的发展，以及它对其他经济体的实际和潜在影响，”费舍尔说。

美联储重视的通胀指标7月降至1.2%，为逾四年最低。

费舍尔说，美元长达一年的升值趋势是那个通胀指标疲弱的重要原因，而且美元升值有可能抑制美国2016年全年甚至2017年的GDP增长--由于这点，我们更应该“谨慎地进行”升息。

除了周五杰克森霍尔会议讲话外，费舍尔还在电视节目上做了一场即兴讲话，他指出，现在说美联储是否应在9月进行近十年来的首次升息，为时过早。市场目前在高度关注决策者是否排除9月升息可能的迹象，他们对费舍尔讲话的解读是，美联储至少会在今年升息。

就在中国、日本、欧洲央行加大货币刺激力度，抵御通缩或提振经济增长之际，英国央行却跟美联储一样，在计划何时开始收紧政策。

英国央行总裁卡尼说，中国经济放缓有可能进一步抑制英国通胀，但目前暂时还没有改变英国央行对何时以及如何进行升息的立场。

分析师们预测，英国央行有可能在明年第一季开始升息。

形势发展“不大可能令升息过程从逐步渐进变为微幅停滞，”卡尼在杰克森霍尔会议上说。他还重申，英国央行的政策决定将在“今年年底左右”变得更加明确。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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