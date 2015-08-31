全球央行致美联储：全球都为美国升息做好了准备 别再拖延

路透美国杰克森霍尔8月30日 - 来自全球主要央行的官员向他们的美国同行吐露心声，他们为美国升息做好了准备，希望美国联邦储备委员会(美联储/FED)能如期升息，不要再费周折。

上周全球央行年会在美国杰克森霍尔举行，不管是在公开还是私下谈话中，到访的决策官员传递出的讯息都是，美联储已经流露出打算开始收紧货币政策的意思，之后美元涨了一年，现在全球金融市场为美国升息做好了一切能做的准备。

在这次会议举行前，全球市场刚经历过一周惊心动魄的过山车行情，道琼工业指数上周一因为中国经济放缓忧虑盘中一度狂泻1,000点，但之后反弹，周线最后为收涨。一些人将上周的市场震荡归咎于有美联储官员说9月可能升息。

但对墨西哥央行总裁卡斯腾斯来说，美国升息是说明美国经济状况良好的正面迹象，即便这样的确会迫使面临经济增长挑战的墨西哥也会在几天内跟进升息。

“如果美联储收紧银根，定是因为他们认为通胀率正在上升，但更为重要的失业率正在下滑，且经济正在回升。”卡斯腾斯在专访中对路透表示。

“对我们来说，这是非常好的消息。”他补充道。

不过中国央行金融研究所所长姚余栋上周表示，此波全球市场的剧烈波动是由美联储加息预期引发的，并非中国汇率改革的因素；他在接受路透专访时并指出，美联储应该明确其加息的条件，不应给市场一个模糊的政策前瞻。

在美国实行了逾六年之久的超低利率行将结束之际，美国的利率决定将牵一发动全身，引发一波可能的痛苦调整，因各国要应对美元汇率可能更为走强，一些新兴市场遭遇资本外逃，以及贸易商品相对价格的变动。不过对决策者而言，结束不确定性可能要比这些困难来的重要。

美联储宽松政策的影响，对智利和瑞士来说如人饮水，冷暖自知。智利的通胀年率一直高于央行的目标区间2-4%。

瑞士央行取消瑞郎兑欧元汇率1.20的上限，导致瑞郎飙升，给该国出口导向型经济造成重大压力，因此不得不维持负利率。智利央行总裁Rodrigo Vergara称，随着各国“消化”美联储政策调整前景，“拉美通胀劲扬”。

**准备了两年**

自前美联储主席贝南克暗示联储准备削减购债计划，引发全球“缩减恐慌”以来，这种趋势已经持续了大约两年时间。

缩减恐慌两年后，美联储官员表示，政策调整时出现一些波动是不可避免的。

“对新兴市场、较小经济体来说，他们总是寻求本币贬值。所以从他们的角度看，美联储收紧政策可能有助于这些国家的货币贬值，帮助他们实现期望，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一次采访中称。

也有人反对升息，尤其是中国央行和国际货币基金组织(IMF)，后者已敦促美联储等到全球经济更加稳固时再行动。

但即便是经常批评美联储的人士也在杰克森霍尔表示，升息的时间到了。

“这是期待已久的事情，”印度央行总裁拉詹在一个小组会议上表示，他的身旁坐着美联储副主席费舍尔。拉詹说：“这迟早会发生--大家都知道这是要发生的，只是时间早晚而已。”

日本、韩国和印尼的央行官员也赞同上述言论。在本月稍早被问及是否认为美联储应在9月升息时，印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara在雅加达向路透表示：“(美联储升息时间)越明确越好。”

韩国的一位高级决策者也表达了类似看法。

“在市场预期的时间升息更可取，因为从某种意义上说，这消除了围绕这个问题上的一大变数，而且也意味着美国经济复苏被认为是可持续的，”这位决策者因未经韩国央行授权公开发表评论而不愿具名。(完)

(编译/审校 白云/孙茉莉/王丽鑫/汪红英//龚芳/许娜/张荻)

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