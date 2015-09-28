美联储今年“很可能”升息 明年有望实现通胀目标--副主席杜德利

路透纽约9月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，联储仍有可能在今年升息，并有望在明年实现通胀目标，早于其他许多决策者的预期。

杜德利表示，决策者在评估经济改善状况后，可能于10月升息。

杜德利在华尔街日报主办的一个活动上称，“如果经济发展仍处在正轨...则将成为支持升息的有力理由”，10月27-28日会议可能就升息进行讨论。美联储还将在12月15-16日举行会议。

由于全球经济存在不确定性、美国市场下跌、而且担心通胀率可能会进一步远离联储的2%目标水平，美联储9月推迟升息。

但杜德利表示，他现在认为通胀率可能将在明年达到目标，比美联储决策者本月稍早的预期中值提前至少一年。

杜德利还表示，他相信低迷的全球经济状况和美元走强影响将短暂，从而使得美联储可以很快升息。

利率期货暗示交易商对年底前升息仍怀有疑虑，根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch研究工具，美联储10月升息机率为14%，12月升息机率为37%。

杜德利说，尽管美联储留意中国经济放缓和大宗商品价格下跌损及新兴市场，但美联储的主要关注焦点是美国状况。

他指出，美联储不会故意“超过”通胀目标，但2007至2009年经济衰退造成损害后，他认为值得让失业率降至尽可能低的水准，尽管那样可能导致物价升幅加速。

但美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数--近期读值显示，通胀仍远低于2%。美国8月核心PEC较上年同期为上升1.3%。

不过当美联储准备升息时，会有足够的工具，比如固定利率逆回购协议，杜德利称他认为该工具可以帮助设定利率底线。

谈及上周美联储主席叶伦在演讲中突感不适时，杜德利说叶伦的健康状况“良好”。(完)