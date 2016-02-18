美国旧金山联储总裁仍主张渐进升息 不太担忧中国经济

路透洛杉矶2月18日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应坚持渐进升息计划。他并认为，到今年年底美国失业率将在4.5%，通胀率料将在两年内达到2%目标水平。

威廉姆斯称，自去年12月以来他的看法几乎没有改变。12月时美联储近10年来首次上调利率，并暗示倾向于2016年还会升息四次。

12月升息过后，围绕全球经济下行的担忧拖累全球股市暴跌，令美联储1月不得不在政策方面按兵不动，评估这一因素可能对美国经济造成的影响。

目前看来威廉姆斯似乎已不再那么担心。

“尽管国际局势及市场发展剧烈动荡，但美国经济总体而言看起来仍相当不错，”威廉姆斯在洛杉矶的一次活动上称。“所以我仍然认为逐渐使政策正常化是最佳路径。

威廉姆斯的看法与许多分析师和投资者的意见相左，后者愈发认为，包括中国经济放缓在内的全球经济恶化，将推迟货币政策进一步紧缩，甚至可能迫使美联储逆转政策路线。

威廉姆斯在演说后对记者表示，他没那么担忧中国数据，而且美联储需藉由负利率刺激美国经济的机率非常低。

他对记者称，倘若美国经济大幅恶化，美联储拥有购买资产等其他刺激经济的选项。

他明确指出，渐进式升息仍为他偏好的路径，但他重申了政策取决于数据的联储观点。(完)