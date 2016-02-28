焦点：全球经济再度滑坡 美联储的沟通能力又面临考验

2013年7月31日，清晨的美联储总部大楼在潮湿的地面上映出倒影。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约2月26日 - 美国顶尖经济学家周五在一份论文中警告称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该避免再度掉进将利率行动和具体日期绑在一起的陷阱。在全球经济震荡之际，美联储面临就其如何推进升息做出解释的艰巨任务。

这份提交给多位美联储决策者的研究论文批评称，决策者近年来在解释什么情况将促使其收紧政策时，过于依赖时间框架。经济学家还称，由于利率已小幅上涨，美联储现在应该强调，未来的利率行动基于非常难以预测的经济数据，决策者在演讲和发布预测时应该多加保留。

论文总结称，美联储若提出具体时间框架将是“鲁莽的”。随着美联储3月15-16日政策会议临近，这一结论或许会占据上风。美联储在此次会议上的一个选项是在较长一段时间内暂停升息。

“基于时间框架的前瞻性指引应该仅在极不寻常的情况下使用，”五位华尔街和大学经济学家在论文中总结道，“我们认为当前的情况不能证明(这么做)是合适的”。

美国经济复苏眼下正面临来自海外的风险。

这份论文直指美联储想让沟通更加透明但却力不从心的问题核心在于：该如何说服投资者、政治人物以及每个人都相信，即使有近零利率政策的绑手绑脚，美联储仍有能力提振复苏。

摆脱衰退的反弹步伐无力，推迟了最近几个月甚至几年的升息可能性，引发一些人质疑美联储信誉。政策隐晦不明甚至已在国会催生出所谓的审计美联储法案，欲对美联储宝贵的独立性加以限制。这项立法虽遭奥巴马总统反对，但目前在总统大选中支持度领先的候选人，却表态支持该法案。

2008年底金融危机正如火如荼的时候，美联储开始对利率何时可能上调做出有条件的承诺，其中包括具体时间表。但2013年时，当时的美联储主席贝南克暗示可能“在未来几次联邦公开市场委员会(FOMC)会议中”削减购债计划，却引爆金融市场对政策退场的恐慌，成为政策沟通的一大挫败。

现任美联储主席叶伦基本上已避免使用这所谓的“前瞻指引”，但即便如此，去年6月和9月叶伦也不得不两度摒弃其已释出的升息讯号，最后是到12月才启动升息。去年10月，美联储重量级决策官员公开反对各自的看法，根据纽约联储一项对初级交易商的调查，当时的联储政策沟通有效性跌至两年低点。

“依靠数据”是联储新的沟通原则。

不过以时间为基础的前瞻性指引，在联储的声明、演说与图表中仍零星可见，其中以每三个月公布一次、显示每位决策者对未来几年升息路径之预期的图表最为明确。

“我担心的是...那看起来像是一种保证、像是一列货运火车，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三提到所谓的点阵图时如此表示。他希望大幅翻修点阵图，以突显存在于预估中的不确定因素。

12月公布的点阵图暗示联储2016年可能再升息四次。

但从那时起，全球市场的抛售潮与衰退疑虑，已迫使叶伦与联储某些官员弱化这些预期，即使他们仍维持对“渐进”升息的预测。交易商对今年将有更多收紧举措的怀疑态度已见加深，部分甚至预期政策将出现逆转。

论文发现，无论美联储作何决定，若回归到基于时间的前瞻性指引，只会“弱化宏观经济消息对利率的作用效果，并给美联储未来的行动产生不必要的束缚。”

论文作者为摩根大通的Michael Feroli，摩根士丹利的David Greenlaw，德意志银行的Peter Hooper，哥伦比亚大学的米什金(Frederic Mishkin)以及芝加哥大学布斯商学院的Amir Sufi。布斯商学院主持召开了这场会议，美联储理事布雷纳德、鲍威尔等人都出席了。

该论文分析了美联储自1995年采取公布目标利率这一做法以来与外界的沟通情况。

论文批评那种着重于美联储基于时间评论的新闻发布，认为这种发布“视野狭窄”；论文并发现，进行这种发布的期间市场波动率下降；论文还建议对美联储的点阵图作出修改。

会议记录显示，美联储在上月的政策会议上也曾对这些改变加以考虑，但推迟作出决定。不过美联储仍然面临改善沟通的压力，正如该论文所说的，“美联储在当前的政治环境下屡遭攻击。”(完)