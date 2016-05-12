调查：美联储加息行动料推迟到9月 静待更多通胀升温的迹象出现

路透5月12日 - 一项路透调查结果显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会等到9月才会再次升息，从而将两次升息的时间间隔拉长到九个月，因为该央行还要等待通胀升温的更多明确迹象出现。

这是分析师今年内第二次推迟升息时间预期，再加上今年11月的美国总统选举可能令继续调整政策变得十分敏感，都使得美联储今年到底能否实施两次升息变得扑朔迷离。

超过90名受访分析师中，接近三分之一仍预期联储将在6月把联邦基金利率上调至0.50-0.75%，暗示市场预估6月加息机率不到8%或许太低。

但美国4月就业增长步伐减缓，而且市场普遍预期第一季经济增长表现不佳，也令不少人对6月加息的预期有所动摇。

“6月升息的希望并未彻底破灭，但还是那句话，我们在美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议前需要看到相当强劲的数据出炉，”富国银行资深分析师Sam Bullard说。

调查中分析师预估中值显示，美联储料将在第三季把联邦基金利率从0.25-0.5%上调至0.5-0.75%，年底前进一步调升至0.75-1.00%。

分析师认为联储在9月底前扣动扳机的概率有60%，7月底前行动的可能性为40%。

虽然许多分析师认为美国正处于景气循环的较晚阶段，但他们认为美国经济在未来一年陷入衰退的可能性仅为15%。(完)