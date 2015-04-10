初级市场交易商预计美联储将在9月开始升息--调查

据纽约联邦储备银行的最新例行调查，美国初级市场交易商目前预计，美国联邦储备委员会(美联储)将在9月开始升息，而不是6月。预估中值显示，交易商认为两年内短期利率回到近零水准的机率为17%，低于1月上次调查时的20%。美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准，以对抗经济衰退并提振美国经济复苏。路透