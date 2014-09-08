调查：多数交易商预计美联储将在2015年第二季升息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约9月5日 - 周五公布的路透调查显示，多数美国一级市场交易商预计，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在明年第二季开始升息，较一个月前的预期略微更积极。
调查显示，17家一级市场交易商中有九家表示，美联储将在2015年第二季进行首次升息。
在8月初的上次调查中，19家交易商中的六家作出如此预测。
在22家一级市场交易商中，除了五家，都参与了最新一次调查。
即使在周五美国劳工部公布8月非农就业报告后，交易商仍认为美联储会加快升息的脚步；8月非农就业报告显示，美国雇主8月聘用的员工人数增幅为八个月来最低，越来越多的美国人放弃了寻找工作。
美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，低于7月增长的21.2万个。
“这一就业报告对于美联储政策来说基本上毫无意义，仅是一个月的疲弱表现，而总体趋势看上去仍稳健，我们真没把它看成大问题，”瑞银驻纽约分析师Drew Matus称。
美联储主席叶伦8月22日在杰克森霍尔举行的全球央行总裁年度会议上称，美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。美联储下次政策会议将于9月16-17日举行。
调查中，15家一级市场交易商中的八家预计，美联储将在2016年停止将到期债券的所得收益进行再投资，其中六家认为2016年第一季将停止再投资。
预计2016年将停止对债券所得收益进行再投资的华尔街机构数量略低于8月初时的调查，当时16家交易商中有九家预计2016年将停止再投资。
**联邦基金利率料在3.75%触顶**
交易商预估中值显示，明年底联邦基金利率料为1%，2016年底为2.50%，联邦基金利率上限料在3.75%。
14家一级市场交易商对美联储长期中性目标利率的预估中值为3.50%，这低于美联储官员当前预估的3.75%(6月预估中值)。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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