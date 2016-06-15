路透调查：美国初级交易商多认为美联储今年仅会升息一次

路透纽约6月15日 - 周三发布的路透调查结果显示，略超半数的华尔街大银行认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息不会超过一次。在此次调查之前，美联储维持利率不变，并调降经济增长预估。

路透对16名初级交易商的调查显示，八人认为美联储或将在2016年剩余时间内升息一次，一人称联储不会有所行动。余下七人则预计升息两次。

路透针对23家初级交易商进行调查之前，美联储结束为期两日的政策会议，并决定维持联邦基金利率目标在0.25%-0.50%不变，一如外界预期。

这是美联储自2015年12月进行近十年来首度升息--将利率从近零水平调升后，连续第四次会议未能升息。

与此同时，联储决策者本身则暗示今年仍预计升息两次，即便他们放缓对未来升息步伐及对未来几年经济成长的看法。

周三的调查结果与6月稍早的一次调查大致相符，当时15名分析师中有九名预估今年升息料不多于一次。

但受访者对美联储7月末下次会议上调息机率的预测大幅下降。6月3日调查时升息机率的预测中值为34%，六周后降至20%。

美联储每年召开八次货币政策会议，2016年还将召开四次。

一级交易商的分析师称，美国衰退的机率仍然相对较低。对未来12个月出现衰退机率的预测中值为20%。上次调查时交易商未被问及衰退的问题。(完)