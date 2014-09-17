综述：美联储重申近零利率承诺 但暗示将加快升息步伐

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

很多分析师和交易商之前曾预计，因经济数据普遍改善，联储将调整自3月以来发布的利率指引。

但美联储再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。

会议声明同7月时几乎没有改变，不过同时公布的重要经济指标最新季度预估显示，联储对于未来几年利率应该到达的水准正在与金融市场预测发生偏离。

“虽然被反复分析的用词‘相当长时间’仍然保留在FOMC的声明里，但新公布的利率正常化计划表明，升息有可能发生，”Again Capital LLC在纽约的合伙人John Kilduff说。

达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟对周三的决定持反对意见。他们认为，一旦联储觉得有必要加快收紧货币政策，这样的利率指引可能会束缚联储的手脚。

美联储自2008年12月以来一直维持指标隔夜利率在近零水准，并通过一系列大规模购债计划将资产负债表的规模扩大逾三倍，达到4.4万亿(兆)美元。

FOMC重申美国就业市场仍有“大量”闲置劳动力的判断，进一步表明央行不急于开始加息。

美联储发表声明之后，股市少有波动，但美元兑日圆触及2008年9月以来最高水准。随着交易员预期未来利率上升的可能性，美国公债收益率上升至盘中高位。

联储声明中最明显的改变在于新的利率预期。这些预估显示官员们作好准备未来升息速度可能较他们6月公布的预期来得快。

决策官员的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%--这个水平是官员们认为既不是太刺激、也不是过于拘束的水平。

形成鲜明对比的是，2015年12月联邦基金期货合约暗示，明年年底时的银行间拆放款利率为0.745%。而2016年12月合约则暗示利率为1.85%。

RBC全球资产管理公司首席分析师Eric Lascelles说，2017年的预估让人“吓一跳”。

“我本来以为要再多花几年才会慢慢上升到他们认为中性的利率水平，”他说。

美联储主席叶伦在声明公布后的记者会上淡化了这种转变。

“可以说(联邦基金利率)上行幅度相对而言很小，”她对记者表示。“在失业率降幅非常小，而且通胀预期上行幅度也很小的情况下，我认为这基本符合大家的预期。”

**退出策略**

美联储还公布了新的蓝图，说明其计划如何撤出2007-09年金融危机和衰退期间所推出的超常规货币刺激举措。

美联储称，预计在开始升息后，联储会结束或逐步停止对所持公债收益的再投资，这要取决于经济形势。

此外美联储还表示，会通过调整银行超额准备金利率来改变隔夜联邦基金利率目标。另一项工具，即所谓的隔夜逆回购协议，也会起到配合作用。

在本周政策会议前，美联储几位官员表示，他们对联储的利率指引感到不安，因为这份指引与一个参考日期挂钩，而非经济表现。

许多分析师表示，美联储10月政策会议后的声明可能会去掉这一指引。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵/李婷仪/李爽 审校 龚芳/徐文焰)

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