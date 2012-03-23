美联储不应过度承诺维持超低利率--官员

路透香港3月23日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)应审慎对待"过度承诺"超级宽松货币政策,这一政策近几年对经济起到良好的辅助作用,但未来可能会带来危害.

布拉德在为香港举行的瑞士信贷亚洲投资会议准备的演讲稿中表示,"在美国经济持续改善和增强的环境下,一些本可以现在推出而却等到未来的措施,将会对未来产生深远影响."

"过度承诺超低利率政策,可能对美国经济,乃至全球经济造成负面影响."

美联储自2008年以来一直维持近零水准利率,并买入2.3万亿(兆)美元债券来刺激经济成长.在今年3月的会议上,美联储重申,鉴於经济增长迟缓,需要维持利率在近零水准直至2014年末.

布拉德表示,美联储当前政策暂时不变,这是评估决策是否处在"转折点"的良机.

被视为政策中间派的布拉德表示,他预计今年美国经济将增长约3%,算不上高增长,但可能足以持续降低失业率.美国1月失业率为8.3%.

他还称,尽管经济增长并不强劲,通胀却已上升,这表明美联储可能没有那麽多余地来既放松政策,又不引发不受欢迎的物价上涨,这点可能与许多人想得一样.

"1970年代给我们带来的一个沉重教训便是,如果将通胀这个恶魔释放出来,就很难将其重新困入瓶中,"布拉德称.

布拉德今年在美联储决策委员会没有投票权,但他参加了央行的例行决策会议.

他指出,那些估测美国经济实际产出远低於潜在产出,因此在引发通胀前还有很大施展空间的分析师,可能并未将房市泡沫破裂考虑在内.

他称,若将房市泡沫的影响考虑在内,那麽美国现今的产出缺口就远小於一般预期.

主张放宽政策的人认为,美联储预计未来数年通胀率将降至央行2%的目标之内,这给压低利率以刺激就业提供了空间.

政策温和派人士例如芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯,呼吁需要更多刺激措施,因为经济增速尚未快到可凭自身力量减缓高失业率的痛苦.

不过,布拉德周五在香港对此看法提出反击.

他说,失业率和GDP成长之间的关系在经济下行时很明显,但是在经济扩张时却很混乱.

"这可能显示一个国家不见得需要快速成长才能降低失业率--仅需要一些正面的成长,"他说.

美联储主席贝南克和其他决策者,已保持开放美联储宽松政策的大门.

不过分析师认为,有鉴於最近经济情况改善,特别是就业市场,所以料不太可能有第三轮购债计画或者量化宽松.

交易商目前押注美联储在2013年7月时料将开始提高利率,比美联储目前预估的时间提早一年.(完)

--编译 田建华/许娜/李婷仪; 审校 高琦/程琳

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