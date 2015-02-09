调查：美国就业市场蒸蒸日上 然华尔街6月加息预期有所动摇

路透纽约2月9日 - 周五路透调查显示，较一个月前相比，华尔街几家大银行分析师对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最快在6月开始加息不再那么信心凿凿，尽管近期美国就业增速录得18年来最强。

19家受访的初级市场交易商中有10家表示，他们预期美联储将在6月前加息，1月9日的调查中，当时20家中有13家预期会加息。所有受访的交易商中除两家外都预期今年至少会升息两次。

初级市场交易商预估中值为，今年年底时联邦基金利率将在0.75%，2016年时将升至2.125%。

美联储上次升息还是在2006年，自2008年底金融危机以来一直维持近零的目标政策利率。周五美国公布就业报告显示，美国1月新增就业人口25.7万人，虽全球经济表现疲弱，但美国经济增长稳健。

1月薪资成长力度增强，不过通胀仍相对温和。一旦薪资继续增长，美联储将对国内经济扩张更有信心。

“美联储将在6月会议时察看整体通胀率，预料整体通胀将处于极低水准，”瑞信分析师Dana Saporta表示。她认为美联储将选择在6月首次加息。

“就业数据相当强劲，但另一个重要的考量点为今日报告中所见到的反弹情势及薪资表现。”

尽管美联储在去年10月停止了买债刺激计划，但1月时其重申在加息问题上保持耐心的承诺，美联储主席叶伦称“耐心”意味着公众可以预期美联储至少在未来两次会议、也就是4月前都会维持利率不变。

虽然6月加息是初级市场交易商的共同看法，但一些预期届时加息的交易商也不是对自身的看法很有把握。参与调查且回答预计6月加息的10家交易商中，有8家回答了升息可能性的问题，中位数为60%。

随着预计6月行动的交易商人数减少，预期降息机率的数字显示，交易商对于美联储将在2015年上半年开始升息的看法已经出现动摇。

除了三家初级交易商外，其他交易商都参加了最新调查。

初级交易商的看法，与市场走势预测的美联储首度升息时间仍存在分歧。

美国联邦基金利率期货合约周五走势暗示，交易商预计6月升息的机率仅有24%。根据期货价格，预期加息概率高于50%的首个合约时间为2015年9月，隐含概率为63%。

最新非农就业报告公布前，交易商押注美联储将等到10月才会升息。

交易商的预估中值显示，今年底联邦基金利率料为0.75%。而决策者12月最新预估中的预估中值为1.13%。(完)

(编译 孙茉莉/洪曦/许娜；审校 张明钧)

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