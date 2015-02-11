综述：美联储拉克尔建议6月加息 威廉姆斯称时机“更加接近”

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透北卡罗来纳州罗利市2月10日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该在6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。

“目前来看，我认为6月(对于升息)是有吸引力的选择，”拉克尔对记者表示。“数据也许会改变这一判断，但必须得是令我意外的数据才可以。”

尽管拉克尔在通胀问题上立场强硬，且一直敦促美联储尽快加息，但这是他首次明确提出应在6月升息。

此外，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也对金融时报表示，经济状况“越来越接近可以认真考虑开始政策正常化进程。”

拉克尔表示，一年以前他就认为美联储应在2015年上半年加息，美国经济快速成长而且处于可持续的速度，更加巩固了这一立场。拉克尔今年对美联储政策有投票权。

金融时报称，威廉姆斯认为若等待时间过长，联储可能将不得不“大幅”升息，称及早采取行动并“逐步、审慎地”加息更为适宜。

威廉姆斯在采访中明确表示，他觉得油价下跌和美元升值对通胀的打压作用将会消失。

他表示，“这些影响将会消散，就业市场转强以及经济改善最终将成为主导力量，我认为将推动薪资增长3-3.5%，通胀率也将重回2%。”

金融时报称，威廉姆斯称到时候将“考虑”是否在6月或稍晚升息的问题，但未承诺届时会投票支持采取行动。

**对美联储的审计**

参议员Rand Paul重新提出了对美联储进行审计的议案，拉克尔谈及该议案能否通过时表示，“我认为大家最终会冷静下来，但这会对我们和政府在多个方面构成压力。”

“我认为，如果你审核联储的具体工作内容，将使我们的决策--货币政策决策进程不断受到干扰。”(完)

(翻译 洪曦/张荻； 审校 张涛/李爽)

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