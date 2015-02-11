综述：美联储拉克尔建议6月加息 威廉姆斯称时机“更加接近”

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北卡罗来纳州罗利市2月10日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该在6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。
“目前来看，我认为6月(对于升息)是有吸引力的选择，”拉克尔对记者表示。“数据也许会改变这一判断，但必须得是令我意外的数据才可以。”
尽管拉克尔在通胀问题上立场强硬，且一直敦促美联储尽快加息，但这是他首次明确提出应在6月升息。
此外，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也对金融时报表示，经济状况“越来越接近可以认真考虑开始政策正常化进程。”
拉克尔表示，一年以前他就认为美联储应在2015年上半年加息，美国经济快速成长而且处于可持续的速度，更加巩固了这一立场。拉克尔今年对美联储政策有投票权。
金融时报称，威廉姆斯认为若等待时间过长，联储可能将不得不“大幅”升息，称及早采取行动并“逐步、审慎地”加息更为适宜。
威廉姆斯在采访中明确表示，他觉得油价下跌和美元升值对通胀的打压作用将会消失。
他表示，“这些影响将会消散，就业市场转强以及经济改善最终将成为主导力量，我认为将推动薪资增长3-3.5%，通胀率也将重回2%。”
金融时报称，威廉姆斯称到时候将“考虑”是否在6月或稍晚升息的问题，但未承诺届时会投票支持采取行动。
**对美联储的审计**
参议员Rand Paul重新提出了对美联储进行审计的议案，拉克尔谈及该议案能否通过时表示，“我认为大家最终会冷静下来，但这会对我们和政府在多个方面构成压力。”
“我认为，如果你审核联储的具体工作内容，将使我们的决策--货币政策决策进程不断受到干扰。”(完)
(翻译 洪曦/张荻； 审校 张涛/李爽)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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