一周经济焦点：美联储升息时机重新成为市场焦点

路透伦敦2月22日 - 希腊与欧元区债权人之间的僵局可能吸引了全球的大部分注意力，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦有关政策转变的证词陈述或许将重新成为本周关注的焦点。

倘若美联储坚持在年中实施10年来的首度升息，将被认为是对全球经济韧性不断增强的一种反映。

美联储目前为止似乎都倾向于在6月升息，而油价暴跌对美联储升息决定的影响将有多大，也可以从本周公布的美国核心消费者物价指数(CPI)中一窥究竟。油价下挫已经压低了全球通胀。

但希腊忧虑已突出了这样一种印象：尽管过去几年祭出了大量货币刺激举措，问题仍没有太大改变。

虽然欧元区2月采购经理人指数(PMI)显示情况朝着正确方向发展，不过欧洲仍难以获得有意义的经济增长，从而创造大量就业机会，进而推动薪资加速攀升。

中国正努力应对房地产市场和债务问题，尝试令不断放缓的经济重新实现平衡。该国周三将发布的PMI数据料将显示，一度蓬勃发展的制造业陷入停滞。

而拉美大部分地区，特别是巴西，则从以往的强劲态势进一步下滑，难以为全球经济带来帮助。世界银行警告称，目前全球经济增长只靠美国个引擎的推动。

美联储最近一次政策会议的会议记录令部分分析师认为，决策者可能正在弱化6月升息的立场。不过在联储最近的1月会议召开后，美国公布了几年来最为强劲的就业数据。

“如果失业率持续回落，供需定律仍然成立，那么通胀率就将摆脱目前的低迷状态，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

“说到下一步行动，这是否意味着他们会在6月收紧政策？那可未必，”他说。

O'Sullivan预期，叶伦就货币政策发表半年度证词陈述时，将就美联储双重职责中的充分就业部分给予乐观评价。叶伦周二将首先在参议院金融委员会作证。

多数预测人士仍预计美联储将在6月升息，最新的路透调查表明，在过去一个月中，约有三分之二的受访者对于升息时机的预估没有变化。

而通胀情况并不支持美联储较早升息。一项路透调查结果显示，美国周四将公布的扣除食品与能源的核心消费者物价指数(CPI)升幅料持稳于1.6%。

除了巴西等几个例外情况，全球范围内的通胀水平近来一直过低，而且持续下滑，并促使多家央行在过去几周意外放宽货币政策，包括加拿大、瑞典、澳洲和印尼。

对许多人而言，美联储在这种情况下仍致力于不久后升息似乎是不合时宜的。但这种情形可能不会持续太长时间。

“巴西、墨西哥与俄罗斯等一些大型新兴市场经济体的前景恶化，但能源价格下降与全球政策宽松带来的巨大推动作用可望持续，”美银美林全球分析师Gustavo Reis指出。

很大程度取决于欧元区能否在不受到过多损害的情况下，撑过最新一波命运危机。欧元区经济有些许复苏迹象，地区股市创下多年新高。

欧洲央行在1月会议宣布每月价值600亿欧元(680亿美元)的大规模购债计划，将于3月正式启动，尽管这已落后他国央行多年，不过此一计划有可能恰逢其时。

对希腊债务协商结果和欧元未来的担忧可能令投资人走避，这种风险如今至少将令欧洲央行充当支撑，买进主权债券。

经济消息亦非全然负面。本周初将公布的2月德国IFO景气判断指数，料将连续第四个月上扬。

去年第四季德国国内生产总值(GDP)也可能确认为较上季成长0.7%，表现稳健。

“欧洲最大的经济体显然已经挟带较预期更强的动能进入2015年，”摩根士丹利分析师写道，他们预期第一季料有0.5%的成长。(完)

(编译 许娜/徐文焰/陈宗琦；审校 张涛)

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