调查：最准预测者称美国就业数据令联储加息机率提升

路透2月26日 - 根据去年在路透调查中预测最准确的人士，美国失业率稳步下滑，表明美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快加息以防止未来通胀上升。

High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O'Sullivan并非完全确信美联储将从6月开始升息，但他表示这只是时间问题。

“经济过于脆弱，以至于无法承受加息？对于这个观点我不敢苟同，”他说。

美国目前是全球唯一的经济成长发动机，而许多其他国家经济仍可能再度滑坡。不过他认为这并不会令美联储忽略充分就业以及维持低通胀的职责。

在判断美国10年来首次加息时间方面，困扰O'Sullivan的问题是，美国就业市场势头强劲，但甚至就连美联储关注的核心通胀指标也还是维持在令人意外的低水准。

“倘若薪资增长放缓，核心个人消费支出(PCE)放缓，他们不会这么做，”他称，并指出12月核心PCE通胀率从去年夏季时的1.5%降至1.3%，而期间油价开始大幅下跌。

但同期就业数据显示美国职位招聘骤增，而这必定会让已经处在5.7%低位的失业率进一步下滑。

“除非就业增长大幅放缓，否则失业率将持续下降，”O'Sullivan称。

美联储主席叶伦在国会证词中指出，就业市场复苏“取得明显进展”，但表示“仍有进一步改善的空间”。

“我们最有信心的是，失业率仍将趋于下滑，”他称，“接下来，这意味着薪资和通胀最终将面临上行压力。美联储要有前瞻意识。”

在StarMine的2014年分析师预测主要月度数据准确性排行榜中，O'Sullivan位列榜首。此排行榜涵盖了80多位分析师，预测的月度数据包括国内生产总值(GDP)、通胀、零售销售、就业以及采购经理人指数(PMI)。(完)

(编译 洪曦/许娜；审校 徐文焰/戴素萍)

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