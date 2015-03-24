美联储副主席费舍尔预计今年升息 但未来政策路径不确定

路透纽约3月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一表示，外界“广泛预期”美联储今年将开始升息，不过政策路径仍不确定，似乎为未来不太明朗的前景埋下伏笔。

费舍尔称，美元升值和油价疲软影响美国的决策，但他强调，美联储正“努力看清这些现象”。

费舍尔在纽约经济俱乐部的讲话大多侧重于升息后的情况。他表示升息可能是在“6月或9月、甚至更晚或在这两个月之间。”费舍尔说，之后美联储将在每次会议上，根据经济数据和意外的地缘政治风险来决定收紧亦或放宽政策。

他说，明确的政策承诺发挥的作用降低。

“无论经济状况如何，每次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议都会确定联邦基金利率，”费舍尔在谈及FOMC时说。

未来连续平稳升息“几乎肯定不会成为现实，因为经济将不可避免地遇到冲击，”他补充说，强调美联储未来将考虑“上下”调整关键政策利率。

美联储上周再次采取措施，让市场对2006年以来的首次加息做好准备，但同时调降经济预估，同时联储主席叶伦偏于温和立场的讲话暗示，准备到今年晚些时候再行动。

该消息促使许多经济学家将收紧政策的预估时间从6月推后到9月甚至更晚。

“普遍预期年底前将会升息，”费舍尔说，“我们的货币政策将从超级宽松转变为极其宽松。”

他的讲话总体上较为乐观，提及经济取得明显增长，就业市场接近充分就业。但他也确实说到，美元升值可能抵消货币宽松带来的一些益处。

美元升值以及油价下滑给依然处于低位的美国通胀率带来下行压力。费舍尔表示，这两者都是“暂时性的”，强调升息还需要见到就业市场“进一步改善”。

谈到紧缩政策机制，费舍尔表示，预计美联储使用的工具将是适当的，尽管其隔夜逆回购计划(ON RRPs)等某些工具蕴藏风险。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 许娜/张荻)

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