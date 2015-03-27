美联储官员称升息计划应保持不变

路透底特律3月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)两名官员周四表示，尽管年初美国数据疲弱且本周股市下跌，但美联储应该保持今年稍晚升息的计划不变。

在两个不同的场合，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特分别于法兰克福与底特律表示，2007-2009年金融危机以来美国经济稳步改善，美国货币政策可能需要据此做出调整。

“现在可能是开始让美国货币政策正常化的好时机，以便在未来两年符合不断改善的经济状况，”布拉德在德国法兰克福的一个会议上表示。

其讲话的背景是，美国一系列经济数据表现不佳，促使一些主要研究机构本周调降了经济成长预估。美联储决策者也在上周召开决策会议时下调了经济成长预测。

投资者作出反应，连续第四日推低美股。

洛克哈特表示，目前的挑战是要厘清，近期出口、制造和资本投资方面的疲弱情况是否暗示经济开始放缓，抑或只是美元大幅升值这类暂时性因素在起作用。

他表示目前仍然坚信这些疲弱情况只是“暂时的”，认为美联储在6月、7月或9月会议上加息的可能性很高。

“我们仍然走在稳健的道路上...目前经济发出一些好坏不一的信号，我认为这都是暂时的，将会逐步消失，”洛克哈特在底特律一个投资会议上接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访表示。

这些矛盾的迹象有些曾多次见到--季节性的疲弱表现通常伴随着寒冬的恶劣天气--有些则很陌生。比方说美联储目前的政策方向就与其他主要央行出现分歧，在欧洲与日本央行仍在向市场大举挹注资金、其他央行也纷纷降息时，美联储却计划着升息。

这导致美元稳步升值，洛克哈特称，美元走强明显影响到美国的出口和制造业表现，令他感到措手不及。

与此同时，洛克哈特指出，油价快速下跌产生的影响也同样难以厘清，因为能源企业减少资本投资，而消费者节约下来的汽油开销却舍不得花。

“在起初美元走跌时，我在某种程度上认为美元汇率的影响不大，因为经济对出口的依赖程度不是很高，但现在我要把它提升为有待观察的因素，”他说。(完)

(编译 张涛/郑茵/徐文焰；审校 张荻/王丽鑫/许娜)

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