美联储官员称美国经济会因升息走向“歧途”

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透明尼苏达州布鲁明顿4月10日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五称，升息将会把美国经济推向“歧途”。
他指出，在消费者信心刚刚开始显示出复苏之际，升息将损及支出和借贷活动。美联储决策者中只有两位希望央行等到明年再升息，柯薛拉柯塔就是其中之一。其他15位决策者，包括主席叶伦，都认为应该在今年升息。
“如果我们过快地开始升息，将会推低支出，推低收入，推低就业，推低物价，”他说。“每件事情都会朝错误的方向前进。”
美联储自2008年12月以来一直维持近零利率不变。柯薛拉柯塔称，目前美国通胀率仍低于联储2%的目标，失业率也居高不下，今年升息将是个错误。他表示，联储应该等到明年下半年再开始升息。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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