综述：美联储调降今年经济成长预估 但今年仍有可能加息

路透华盛顿6月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)官员周三表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。

鉴于美国经济今年仍有可能录得高达2%的增速，美联储最新政策声明仍显示，有可能在今年稍晚至少升息一次，或者两次。

但美联储主席叶伦强调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。

叶伦在会后记者会上表示，希望“有更多明确迹象”表明就业市场正在复原，薪资增长将较当前“疲弱速度”加快。

尽管美联储似乎正在接近决定推进9月升息，但叶伦表示“就业市场中的一些周期性疲弱仍然存在”，指就业参与率较低而兼职就业较高。

她的言论可能令人更加关注未来的美国就业与薪资报告。市场正在寻找经济成长持续改善正在带动就业与薪资增长的迹象。

今年经济开局黯淡，第一季出现萎缩。决策者表示，2015年国内生产总值(GDP)预计增长1.8-2.0%，低于3月时预测的2.3-2.7%。

美联储亦指出，年底时失业率预计为5.2-5.3%，略高于上次预测，尽管就业市场继续改善。上月失业率为5.5%。

美联储表示，通胀率仍然很低，但预计中期内将逐步上升到2%的目标水准。

政策声明和预测仍表明在今年余下的四次议息会上，美联储仍保持加息一次甚至两次的轨道，该前景在叶伦记者会上的发言得到佐证。

“美联储有两个标准：我们已经持续看到的劳动力市场改善，再就是相信通胀率将达到目标。这些正开始出现。”纽约Phoenix Financial Services首席市场分析师Wayne Kaufman说道。

金融市场基本上没有受到美联储政策声明的影响。美股一度扩大跌幅后，在尾盘展开涨势略微收高，美国现货公债价格小升。美元指数下滑。

**押注经济数据**

美联储决策者仍维持目前的近零利率，并表示只有就业市场进一步改善，和对通胀将上升的信心越发增强，那时升息才是适宜的。

“经济活动温和扩张，”美联储在政策声明中称。“就业加快增长，失业率仍保持稳定。基本上，一系列就业市场指标显示就业资源利用不足的情况有所减轻."

考虑到今年开局疲弱，美联储官员在他们的预测中调降了对2015年经济成长的预估。这是去年12月以来央行第二次调降今年GDP成长预估。

但17位央行决策成员中有15位仍表示，首次升息应该发生在今年，较前次预测没有变化。

更为明显的是，决策成员个人对今年底联邦基金利率适宜水准的预估值仍集中在0.625%左右。不过，有七位成员目前倾向于今年仅升息一次或不升息。此外与3月预测相比，联储官员略为调降了2016年和2017年底的利率预估。

目前指标利率目标区间介于0-0.25%，这意味着现在到年底要两次升息，每次升息25个基点，许多分析师预测最初升息会在9月。

美联储本周会议的结果没有受到“前瞻性指引”的约束，自2007-2009年陷入金融危机深渊以来这还是第一次。“前瞻性指引”系指美联储以开放的形式承诺维持低利率，以应对大萧条以来最严重的经济低迷。

图表：

联邦基金目标利率/经济 (link.reuters.com/wat24w)

联邦基金目标利率/美元 (link.reuters.com/kuc27s)

(完)

(编译 李爽/张涛/孙茉莉/郑茵 审校 许娜/张荻/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。