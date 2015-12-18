焦点：美联储逆回购协议标售顺利进行 全球利率水平亦如愿上升

路透纽约12月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四进行关键的逆回购协议标售，从市场吸收了1,052亿美元资金；此次标售旨在帮助推升美国利率水平。而令美联储感到欣慰的是，全球借贷成本亦跳涨。

市场反应相对平静让美联储能稍稍松一口气。该央行正在使用新工具，收回在此前数年中通过刺激政策向金融系统投放的数万亿(兆)美元过多现金。

其中一项工具就是标售隔夜逆回购协议；标售吸引到49家基金公司、银行与其他机构出价。这一工具经过两年多的测试，应可吸收最多2万亿美元资金，即便周四标售的利率水平与最近几周相差不多。

其他短期利率市场的表现似乎也符合美联储的设想。联储在2007-2009年金融危机以来首次希望温和推升货币成本。

作为价值350万亿美元证券和贷款所使用的全球指标利率，伦敦银行间拆放款利率(Libor)创下2010年5月以来最大单日升幅，而华尔街企业所使用的一个重要借款利率则上升了逾一倍。

美联储决定公布后的第二天，美国短期公债波动不大，美元一如预期上涨，全球股市先涨后跌。

“考虑到市场表现，美联储应该表扬自己，”Eaton Vance旗下资产组合经理Andrew Szczurowski称，“(升息前)他们竭尽所能地让决策透明以避免市场大幅波动，而我要说这成功了。”

美联储周三将指标政策利率USFOMC=ECI小幅上调至0.25-0.5%的新区间，认为美国就业市场强劲，并且预计通胀即将回升。

本轮升息周期在周四拉开帷幕，并将在未来几周和几月继续推进，因为美联储动用新工具将贷款利率自底部推升。经过七年的近零利率和空前的购债计划，银行业者目前拥有大约2.6万亿美元的过多储备，因此推高利率的难度比以往大得多。

为确保借款成本上升幅度达到理想程度，美联储实际上取消了隔夜逆回购计划的上限，周三称将在该日常标售中按需放量提供公债。

此前该操作基本处在试行阶段时，上限为3,000亿美元。分析师对周四的结果拍手称赞，他们多数本来预期美联储只会将规模翻倍。

“这说明美联储能轻松地调整联邦基金利率，不需要动用太多杠杆，”BMO Capital Markets利率分析师Aaron Kohli称。

**初步缓解压力**

美联储30分钟的标售仅吸引到平淡的需求，因在价值5万亿美元的回购市场上其他资产回报更高。

毅联汇业(ICAP)数据显示，华尔街银行从货币市场基金及其他现金投资者借款的隔夜拆借利率USONRP=GCMN升至0.43-0.47%，周三晚为0.20%。

美国大型银行稍早已将最优惠利率从3.25%提高至3.5%，为近10年来首次上调。最优惠利率是消费者和商业贷款参考的指标利率。

与此同时，3个月美元LiborUSD3MFSR=上涨0.04个百分点。但由于投资者预期美国将升息，加上年底前放贷减少，这一利率自11月以来已上涨超过0.20个百分点。

虽然交易相对温和，但美联储真正的考验或许要到年底前才出现，届时市场流动性将枯竭，且投资者会结清交易头寸。银行业在每个季度的最后一天也会减少短期借贷。

“美联储可能要到1月才能将每日逆回购计划的规模调整到位，”Northern Trust的首席经济学家、前芝加哥联储官员Northern Trust说。

在位于距离华尔街有三个街区的“操作室”，纽约联储的交易员将逆回购利率从0.05%上调至0.25%。该利率将作为新目标利率区间的“底部”；而美联储向初级市场交易商支付的超额准备金利率将作为新目标区间的“顶部”。后者也是一个相对较新的工具。

利率期货市场周四也下跌，因交易员预计，美联储将在2016年年中再度升息。

市场对升息反应的相关图表：tmsnrt.rs/1UAmToP (完)