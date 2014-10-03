美联储升息进度“远落后于”计划--布拉德

2013年7月31日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透美国密苏里州图珀洛10月2日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，美联储第三轮购债行动对美国就业市场的影响好于预期，央行因此更加有必要更快地升息。

布拉德指出，美国经济现在的表现已经超过了美联储2012年9月的预测。美联储就是在那个时候推出的第三轮购债计划，亦即第三轮量化宽松(QE3)。

“政策利率正常化的进度仍远远落后于QE3刚推出时制定的计划，”布拉德周四在为一场商业活动准备的讲话中说。

布拉德称，2015年第一季升息已经比合乎标准货币政策准则的升息时间要晚了。他今年以来一直预测央行会在那个时点开始升息。

布拉德目前不是美联储政策制定委员会的投票成员。他指出，通胀率将继续略低于美联储政策委员会的目标2%。

他还称，政策制定委员会必须要在下次会议上调整有关利率前瞻的措辞。

自3月开始，FOMC一直表示，将在结束当前购债计划后“相当一段时间内”维持超低利率。购债计划定于本月终结。

“我认为必须进行一些调整，”布拉德在对商界领袖发表演说后对记者称，“我认为，我们不应再使用‘相当一段时间’的措辞了。”

在回答观众提问时，布拉德称制造业就业岗位正回归美国，但规模还不足以拉动经济。

布拉德还表示，他支持分级监管制度，这将有助于放松对社区银行的监管。

布拉德演说完后会见记者时，看淡美元飙涨将对经济和货币政策产生的影响。

“以贸易加权汇率来看，美元并不过于偏离过去10-15年的平均水准。因此，我们将静观将来是否大幅波动，但我预计这不会发生。”(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 高琦)

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