前联储官员及分析师称希腊情势不太可能阻拦美国升息

路透华盛顿6月29日 - 前美联储官员们及观察希腊危机最近转折的外部分析师们表示，希腊退出欧元区的导火线可能被点燃，但美国所受的影响料将不大，不足以改变美联储9月升息的前景。

分析师表示，美国主要股指周一收跌，跟随欧洲和亚洲市场的急跌走势。但美债收益率下降，因投资者增持美债，这是海外情势紧张时的典型做法。但市场动荡还没剧烈到阻拦美联储升息的程度。

“它们不必明天早上就升息，”前美联储职员、现为顾问公司Cornerstone Macro的全球货币政策研究主管Roberto Perli表示。“我们将观察经济会受到多大影响，如果看来像是这没什么大不了的话，那么就端看美国数据。”

加拿大皇家银行旗下位于纽约的RBC Capital Markets部门的美国利率策略主管Michael Cloherty表示，希腊事件并没有明显改变美联储的政策前景。“现在的情形不是‘注视希腊’...尽管希腊纷乱不已，但尚没有严重蔓延的迹象，因此不会改变美联储的基调，”他表示。

据国际清算银行(BIS)最新数据，美国银行业者对希腊直接投资规模仅120亿美元。

美希直接贸易规模也很小，且希腊连年衰退，早已让依赖该国的美国出口商受到打击。

Perli等人表示，美联储将密切关注美元汇率变化。这早就是几个月来美联储评论中一直出现的话题了。

一名白宫发言人周一称，美国对希腊的敞口较小，希腊危机未对美国的银行体系构成威胁。

然而，若希腊问题导致流入美国的资本开始激增，或希腊真的退出欧元区并致使欧元区经济再度陷入衰退，那么可能使美联储升息过程变得更加棘手。

美联储或许不会因此而延迟升息计划，但那可能增大管理市场的难度，并导致长期债券收益率出现意外走势--比如，在美联储要试图推高收益率时，收益率因资金流入而下降。(完)

(编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。