综述：美联储称经济正在改善 9月升息在望

路透华盛顿7月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

联储官员在结束了为期两日的会议后表示，尽管能源行业出现滑坡，且面临来自海外的不利因素，但他们认为美国经济已经克服了首季的低迷表现，正在“以适度的步伐扩张”。

美联储尤其认可近几个月“就业岗位稳健增长”。

美联储今日宣布维持指标利率不变，并在政策声明中指出，“总的来说，一系列就业市场指标显示，自今年年初以来劳动力资源闲置的情况已大为改观。”

本次声明中这样的措辞，加上其它一些细微的变化，显示美联储对于就业市场的看法较之6月声明更为乐观。美联储6月时表示，就业市场闲置现象“已有所减弱”。

美联储还表示，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象，分析师称，这样就将巩固美联储对近期美国就业增势将继续维持的信心。

“美联储通过在就业市场进一步改善的条件中加了‘一些’一词，将升息门槛略微调低，”美银美林美国利率策略主管Shyam Rajan称。

尽管美联储可能加大了对9月升息的预期，但并未就其计划发出明确信号。除希望看到一些就业市场进一步改善的迹象外，美联储表示还需要对低通胀将向2%中期目标反弹累积更大的信心。

美联储声明公布后，美国公债价格基本持平；美国股市上涨且美元兑一篮子主要货币走强。

**谨慎迈向升息**

美联储政策声明也保留措辞称风险“接近均衡”，暗示美联储仍较忧心经济出现新的下行，而非通胀迅速攀升。

央行人士和市场分析师一直在观察，第一季经济增长疲弱到底是经济扩张开始结束的迹象，抑或仅是暂时止步。

现在，结论似乎明确了。

“美联储正以谨慎步伐迈向升息。就业市场已有足够改善，美联储只需要再多一点确切的证据就可宣布时机来临，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合分析师Brian Jacobsen说。

据上周公布的路透调查结果，多数分析师预测，美国经济继上半年表现低迷后，料将增强，使得美联储可以在9月开始升息。

据本月初公布的另一项路透调查结果，华尔街大银行仍然预期，美联储在9月实施将近10年来首次升息的可能性最高。

由于美联储8月份没有开会计划，所以将有时间观察和分析两个月的经济数据，然后再决定是否开始升息。

美联储此次货币政策声明获得委员一致投票通过。

(完)

(编译/审校 张涛/刘秀红/李婷仪/龚芳/)

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