焦点：美联储“接近”升息 经济接近正常--亚特兰大联储总裁

路透亚特兰大8月10日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国经济状况基本恢复正常，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息决定应该会很快到来。

“我认为‘升息’的时点接近，”洛克哈特在亚特兰大新闻俱乐部讲话时称。“经济取得了巨大进展，接近可以接受的常态...不再属于非常情况。”

他随后对记者称，他“非常倾向于”在美联储9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。他对逐步的定义是略快于隔次会议升息。

此前美联储其他官员也发表了类似讲话。他的言论暗示美联储内部愈发认可其充分就业的目标可能即将实现，不过将通胀提升至稳定的2%水平的进展仍然不明朗。

就业市场强劲似乎为下月升息奠定了基础，但这仍有点儿像是因为相信通胀最终也将回升从而采取的行动。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一接受彭博电视采访时称，美国经济已“接近充分就业但通胀很低”。费舍尔补充道，利率不会“永远”守在此低位。

洛克哈特周一表示，美国经济已清除了今年稍早让他担忧的几大障碍，且目前足够强劲，可令美联储结束持续六年多的近零利率政策。

他还称，海外风险--无论是希腊可能退出欧元区，还是中国经济放缓--都已削弱，同时就业增长也已使美国经济“接近”充分就业，从而让美联储能够实现其主要目标之一。

尽管油价波动导致通胀较难以衡量，但洛克哈特表示，他相信随着经济的继续增强，通胀率未来几个月将升向美联储设定的目标。

“与今年稍早相比，我们掌握了更多的信息，已消除一部分担忧，”洛克哈特称，“我们距离经济完全癒合越来越近。”

**“温和刺激”**

自5月份以来，洛克哈特一直表示9月可能升息，持续强劲的就业增长数据又进一步巩固了他的评论。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)10位有投票权的委员中，有四位已公开承认9月升息的可能性，包括洛克哈特、联储理事鲍威尔、旧金山联储总裁威廉姆斯和里奇蒙联储总裁拉克尔。

芝加哥联储总裁埃文斯是唯一公开反对下月升息的成员，不过纽约联储总裁杜德利和联储理事布雷纳德等也曾表态，认为海外风险及其它议题可能会拖慢美国经济复苏的脚步。

联储主席叶伦此前表示，今年稍晚进行升息是合适的，但并未摆明立场。

洛克哈特周一还表示，与叶伦和其它很多人一样，他也认为，一旦同意了首次升息，之后升息的步伐应该是渐进的，需缓升以呵护美国经济的复苏。

“政策将可能从积极刺激转为温和刺激，”洛克哈特称。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/刘秀红；审校 张涛/张荻/张若琪)

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