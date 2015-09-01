波士顿联储总裁称美联储将逐步升息 淡化升息时机的影响

路透纽约9月1日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，无论美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定提前还是推迟几个月开始升息，美联储或许都只会逐步升息。

属于鸽派的罗森格伦说，考虑到低通胀以及美国经济增长所面临的威胁，比过去更加温和的紧缩周期是合适的。

罗森格伦还表示，如果中国、日本和欧元区经济放缓，且近来的市场动荡持续，则美国的通胀率可能承受更多压力。他避开回答他是否倾向于在9月16-17日的政策会议上开始升息的问题。

“有很好的理由可以认为，较之过去两个收紧周期，此轮利率正常化进程会缓慢得多，”他还说，“放慢美国收紧周期的进度是必要且妥当的。”

罗森格伦淡化升息时机的影响，他称无论是‘提前还是推后数月’采取行动，所造成的经济影响不大。

最近股市大跌，周二跌势加剧，原因是对中国经济增长放缓的担忧，中国经济放缓可能导致美国通胀率低于目标水准。市场动荡使得一些美联储官员感到犹豫，而且促使投资者将9月升息的机率预期下调至32%。

美股在罗森格伦讲话后继续走跌，美元指数短暂扩大跌幅。

罗森格伦在纽约预测者俱乐部(New York Forecasters Club)讲话时强调，美联储青睐的通胀指标目前位于1.2%，低于2%的目标水准已有几年时间。

“我们希望做到可靠...”他并补充表示。

他的言论暗示，美联储决策者在本月政策会议上将力争解决对其信誉的质疑，对立阵营的联储官员将会争辩，经济和就业市场强劲，说明美联储应该迅速实施将近10年来的首次升息。

罗森格伦强调美联储前两次分别在1994年和2004年开始的货币收紧周期，并得出结论认为，这一次联储的指标利率最终可能升不到那时的水平。

他表示，近期的证据表明，“海外经济体放缓...股市波动以及大宗商品价格下跌”对美国经济造成的影响，将导致失业率或许不再继续下降并推动薪资如预期那般上升。(完)

(编译/审校 汪红英/杜明霞/郑茵/张荻)

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