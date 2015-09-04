焦点：美联储9月是否升息 市场形势比非农就业报告更重要

2015年9月1日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透纽约9月3日 - 若形势较为平静的情况下，周五即将出炉的美国非农就业报告，将是美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在本月稍晚升息时参考的最重要也是最后一个经济指标。若真升息，则将是近十年来首次。

不过，全球金融市场近期极为动荡，并已成为美联储是否会在9月17日升息的主要决定因素。

据美联储决策者和其他分析师，美联储要想在本月行动，8月就业和薪资增长数据就得特别强劲，而且股市、债市和汇市近期的剧烈震荡也必须有所缓和。

“考虑到市场波动，报告必须更加强劲才能促使他们升息，”渣打银行资深分析师Thomas Costerg称，“如果市场依然如此波动，那么一份表现平平的报告或许还不够。”

接受路透访查的经济学家预计8月份美国非农就业岗位增加22万个，保持过去五年就业强劲增长的势头，而平均时薪增幅则持平于7月的0.2%。

Costerg称，就业岗位增幅若接近30万个，将加大美联储尽快加息的压力；而薪资数据对于9月政策决定的意义更甚以往。

这是因为美联储官员所关心的并非劳动力市场的韧性，而是若薪资不增长，则通胀率在短期内恐怕无法回升。美国通胀率在过去几年中一直低于2.0%的目标水平。

**市场动荡的干扰**

然而，近几周对中国经济增长放缓的担忧打压股市和商品价格下挫，同时也导致新兴市场货币大跌。

亚洲经济增长放缓、大宗商品价格下跌、以及美元汇率逼近10年高位都可能令美国消费者价格指数(CPI)升幅保持在低位，进而推后美联储政策回归正常的时间。

在全球投资者和各国政府都在针对美联储加息前景作准备之时，期货市场交易商预计，美联储本月加息的机率约为30%，低于上月全球市场动荡之前的逾50%。利率期货市场的行情显示，美联储在10月和12月加息的机率更高。

美联储官员上周在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的一次会议上承认，市场动荡会影响他们对政策时点的选择。

甚至连圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德这样的强硬派官员也表示，如果市场动荡一直持续到本次决策会议时，那么不太可能加息。

FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，在中国引领股价大跌以前，美联储“有很强的理由”升息，如今则“仍在观望情势的发展。”

美联储希望对通胀中期反弹有相当的信心，值此之际，整体经济仍颇为健康，该行周三发布的褐皮书即指称，劳动市场紧俏到足以引发全国小幅调涨薪资。

美国劳工部周五发布将的就业报告料显示失业率降至约5.2%；即使该数据未符合预期，可能也无法厘清美联储的决定。而8月就业增长向来特别会出现先低估，而后上修的情况。

德意志银行证券首席国际分析师Torsten Slok表示，美联储若延迟升息的话，“将未来面临防止劳动市场过热的挑战”。

“我不认为有任何证据显示经济疲弱或将陷入衰退，”他对客户写道，“我反而见到劳动市场愈来愈火热。”(完)

(编译 许娜/孙国玉/龚芳; 审校 王丽鑫/徐文焰/于春红)

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