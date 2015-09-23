调查：美联储可能在12月加息 9月未采取行动或是失策

路透9月22日 - 根据路透对分析师的调查，美国联邦储备委员会(美联储/FED)继上周维持利率不变后，有可能在12月启动加息。分析师认为美联储12月加息的机率为60%。

美联储实施近10年来首次加息的时点，是数月来全球金融市场讨论最多的话题之一，预测机构和交易商一直难下判断。

上周五至本周二期间接受路透调查的93位分析师中，有72位预计12月是美联储最有可能加息的月份。

“美联储今年加息的时间窗口已经缩小，虽然12月仍有可能，但今年加息并非板上钉钉，”摩根士丹利美国首席分析师Ellen Zentner在报告中称。

尽管失业率接近与充分就业一致的水平，且第二季经济增长3.7%，但美联储上周会议的论调以及对经济增长的预期显示，其立场较原先更加温和，这或许令情势变得更加那么明朗。

路透最新调查中，只有九位分析师预计美联储会在10月采取行动，更多经济学家认为10月加息机率只有20%。

余下的12位分析师预期加息时间在2016年，其中八位预计是在2016年第一季。

美联储上周四会议结束后不久进行的另一项调查也显示了类似的结果。

联储在上周四会议上作出的最新预期表明，多数决策者依然预期今年至少加息一次。

**9月不加息是错失良机？**

虽然在美联储9月会议前，仅有略超半数的受访分析师预计美联储维持利率不变，但预测人士对美联储这样做是否正确存在不同看法。

有40位经济学家认为美联储这样做是正确的，而另外41位则持反对意见。

“美联储有可能在过长时间里维持了过低利率，”渣打银行分析师Thomas Costerg还表示，目前金融环境变得过于宽松，有可能助长资产泡沫。

“关注窗外事是好的，但美联储也得看好自家的炉子，”Costerg称。(完)