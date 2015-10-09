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国际财经 | 2015年 10月 9日 星期五 08:53 BJT

美联储应该在3月升息--摩根士丹利执行长

路透纽约10月8日 - 摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该在3月升息。

“美联储维持利率太低太久，”戈尔曼在纽约大学史登商学院(Stern School of Business)的一场活动上表示。

1月时戈尔曼对彭博电视表示，他将在2015年“放入大量资金”在美联储升息一事上。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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