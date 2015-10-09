美联储应该在3月升息--摩根士丹利执行长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月8日 - 摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该在3月升息。
“美联储维持利率太低太久，”戈尔曼在纽约大学史登商学院(Stern School of Business)的一场活动上表示。
1月时戈尔曼对彭博电视表示，他将在2015年“放入大量资金”在美联储升息一事上。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。