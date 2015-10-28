分析：菲利普斯曲线成为美联储在通胀上升前加息的理论依据

2015年9月1日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿10月27日 - 一项研究显示，美国失业率进一步下降，将带动通胀率在明年初上升。美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席也以该项研究作为依据，相信今年可能有必要升息。

叶伦最近在联储内部遭到反对，联储理事认为应推迟升息，因低失业水平推动通胀率上升的趋势，即菲利普斯曲线已被打破。

美联储理事布雷纳德本月称，菲利普斯曲线关系“目前最多是微弱存在”；另一位理事塔鲁洛表示，该曲线“已经有10年实际上不起作用了”。

美联储周二和周三将召开议息会议，叶伦和副主席费舍尔可能会想办法说明不应等通胀抬头后再升息。二人都支持就业与通胀之间关联的理论。

“菲利普斯曲线目前很有效，”西北大学学者Robert Gordon称。今年叶伦和费舍尔在演讲中都援引了这名学者2013年有关该问题的论文。

Gordon称，观察通胀迹象的关键数据是短期失业率，即失业不超过六个月的失业者比例，而非整体失业率。他指出，短期失业率与物价之间的关联已经存在了50年。

短期失业率看起来更重要，是因为企业根据有希望获聘的求职者制定薪资，因此经济衰退以来长期失业者数量骤增可能并不影响通胀。

短期失业率现已降至3.7%，低于2007-09年经济衰退开始时的水准。整体失业率目前为5.1%。

Gordon预计，短期失业率到2016年底将降至3.5%，到2017年早期降至3.3%。

Gordon表示，剔除食品和能源的通胀率目前为1.3%，将可能从2016年第一季开始缓慢上升，整体通胀率到2020年料从目前的0.3%升至美联储的2%目标。

许多美联储决策官员实际预期通胀会上涨得更快，所以Gordon的预期并非美联储采取更激进措施抑制物价上扬的理据。

不过这些预期确实在一定程度上解释了叶伦和其他美联储官员相信通胀率会上升的原因。

“大量历史证据表明，随着资源利用率的继续收紧，通胀率最终将开始上升，”叶伦在今年3月的一次讲话中称，其中她引述了Gordon的论文作为她相信菲利普斯曲线的支持因素。

费舍尔也在8月美联储杰克森霍尔会议上援引Gordon的论文，称即便进口物价暂时掩盖了由就业产生的通胀压力，劳动力市场在决定通胀方面仍“至少发挥一些持续作用”。

在Gordon的预期中，并不认为全球经济放缓风险会导致失业人数增加，拖累通胀停止上涨，也不认为进口油价下滑会令通胀一直处于低位。

但是只要短期失业率低于3.9%，通胀率可望加速上涨。Gordon估计，3.9%的短期失业率相当于总失业率在5.3%的水平。(完)