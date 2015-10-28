综述：美联储保持利率不变 将12月升息提上日程

路透华盛顿10月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。

投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他们的意料。

美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国劳动力市场仍在复苏。

“在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展，”美联储在为期两天的货币政策会议后发布声明称。

投资者迅速押注反映美联储12月升息概率上升，期货合约暗示，12月升息可能性由声明前的34%升至43%。

“美联储在认真考虑12月升息，”UniCredit的分析师Harm Bandholz表示。

本周在联储会议之前，市场曾认为明年3月是最有可能升息的时间，但现在看来1月底的可能性更大。

在升息预期的扶助下，美元大涨，美国公债收益率(殖利率)亦飙升。美股起初下跌，但随后恢复涨势，最终大幅收高。

目前任职于摩根大通的美联储前经济学家Michael Feroli指出，联储官员自1999年以来，首次在声明中预示可能在下次会议上升息。

“通过明确指出(考虑升息的)会议时间，他们基本上是在进行摸底，”法国兴业银行分析师Aneta Markowska表示。她将此描述为推动市场预期向这一方向转变的“小规模尝试”。

**年内升息大门仍敞开**

美联储一直难以使投资者相信很快会加息，因本月数据显示美国雇主8月和9月聘雇活动急踩刹车。

但针对这种质疑，美联储周三表示，即便聘雇活动减速，仍然足以使充分就业的目标更加接近。

美联储决策者还指出，消费者支出和企业投资“稳步”增长，同时删除了上一次会议声明中的预警，即全球经济放缓可能减弱美国经济力道。

美联储主席叶伦今年多数时候都表示，今年可能需要加息，以防经济最终过热。

最近美联储两位理事敦促加息行动要谨慎，并质疑叶伦对通胀的看法，不过周三的声明似乎不见这种疑虑。

美联储在12月15-16日会议上决定是否收紧政策之前，现在需要分析几个重要经济数据，其中包括两个月度就业报告。

美联储还将有机会观察欧洲、日本和中国放宽货币政策的举措对金融市场的影响。海外放宽货币政策会推高美元，损及美国出口商，使得美联储更难实现2%的通胀目标。

这或许解释了美联储为何对升息持开放态度，而不是称经济已经为收紧货币政策做好准备。

“美联储对国际形势的忧虑已经有所减轻，但最好安全起见，”Wells Fargo Funds Management投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

美联储会议图表：here (完)