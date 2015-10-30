焦点：美联储12月升息存风险 海外因素不利

路透华盛顿10月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能将在六周之后的12月会议上升息；在全球通胀低迷和流动性可能猛增的时候提升近零利率，政策制定者要面对诸多风险。

中国和挪威降息，欧元区和瑞典计划扩大量化宽松，日本央行也在对抗通缩，意味着美联储将在下次会议上面临与这次同样的阻力；而一年来，使政策决定复杂化的正是这些阻力。

这其中包括美元兑其他主要货币汇率上涨以及进口价格下跌，另外，全球需求及美国通胀何时以及能否有效回升也仍不明朗。

图表：美元上涨：link.reuters.com/hew85w

美联储一直承诺要“依据数据”做决策，但12月的决定最终可能会放手一搏，而且鉴于有核心决策者认为美联储还不该升息，12月的决策也将存在很大异议。

“薪资升幅似乎仍徘徊在2%左右，大宗商品价格在下跌，进口价格也在下滑，”前美联储研究主管David Stockton表示，他目前在彼得森国际经济研究所任职。“很难说美国经济可能很快就会出现不受人欢迎的通胀压力。”

Stockton称，对于美联储政策而言，问题不在于持续的就业增长是否最终推动通胀上升，而在于这种情况何时会发生。

“我们根本就不知道什么时候才会出现。”

围绕通胀的不确定性已经成为美联储讨论何时升息的决定性特征。如果升息，则将是美联储近十年来首次升息，结束为期六年应对危机的近零利率局面。

**高处不胜寒**

美联储周三在为期两天政策会议后发表的声明明确提及12月的下次会议，并剔除了全球状况“可能抑制经济活动”的关键措辞，并罕见地表态可能在“下次会议上”做出决定。

这导致投资者将12月升息预期上调至近50%。如果这一观点能够持续，那么美联储12月16-17日会议的压力就相对小一些，即便做出升息决定，惊扰市场的可能性也比较低。

然而其他因素可能并不这么有利。美国第三季经济成长初步预估仅为1.5%，而且最受美联储关注的通胀数据仍然大大低于目标水平。

如果10月和11月就业增长像9月那样减缓，那么在通胀没有明显进展且就业增长减速的情况下，如果美联储再升息恐怕会显得有些不合时宜。

“要推迟加息，就业数据疲弱将比中国经济问题更有说服力得多，”前美联储官员、Cornerstone Macro经济学家Roberto Perli在对美联储最新声明的分析中写道。Perli提到，受冬季严寒天气，以及中国经济增长迟滞和市场波动导致夏季全球市场动荡影响，美国今年初经济经济减速。

美联储在6月会议上曾积极讨论加息前景，许多人都认为会在9月有所行动，但后来中国疲弱数据引发对全球经济低迷的担忧，改变了对美联储政策路径的预期。

从现在到12月这段时间，美联储主席叶伦恐怕不会从她的朋友处得到什么帮助。尤其是欧洲央行料扩大资产购买计划，并在12月采取其他举措，来提振欧元区通胀和经济成长。

由此可能带来美元上涨、进口物价下降、全球经济增长前景乏力等熟悉的一幕，而如今美联储对这些趋势已经观察一年多，并且每次出现意外时都坚持认为这次还不是时候。

经济环境迄今仍没有太大变化，促使美联储两位官员公开呼吁联储再等等，如果在12月之前数据面表现不好，联储内部看法可能会愈发分歧。(完)