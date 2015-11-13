美联储官员称可能2016年“很晚的时候”升息才合理

路透芝加哥11月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高级官员周四表示，可能要到明年“很晚的时候”，通货膨胀才具备足够的上行动能支持升息的合理性。并称此后的升息应该是渐进式的。

“通胀前景仍然太低，”芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在准备向芝加哥一次论坛发表的演讲中称，“采取渐进式的利率正常化途径，可以在我认为经济最可能的走势所面临的各类风险，以及缓解这些风险所涉及的成本之间实现均衡。”