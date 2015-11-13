美联储官员称可能2016年“很晚的时候”升息才合理

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透芝加哥11月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高级官员周四表示，可能要到明年“很晚的时候”，通货膨胀才具备足够的上行动能支持升息的合理性。并称此后的升息应该是渐进式的。
“通胀前景仍然太低，”芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在准备向芝加哥一次论坛发表的演讲中称，“采取渐进式的利率正常化途径，可以在我认为经济最可能的走势所面临的各类风险，以及缓解这些风险所涉及的成本之间实现均衡。”
埃文斯是少数几个认为美联储下月不应升息的政策制定者之一，即便经济学家大多预期升息已无悬念，而且交易商认为，下月升息的机率达到70%。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。