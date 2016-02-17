鉴于通胀仍偏低 美联储不应急于再次升息--费城联储总裁

路透特拉华州纽瓦克2月16日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息，可能是明智之举。他并敦促美联储在制定政策方面至少暂时应采取“保守”路线。

哈克表示，他预期一旦金融与能源市场回稳，美联储就能够以更加“行之有效的”方式在2016年下半年升息。他在2015年年中出任费城联储总裁，但自此之后一直默默无闻。

有越来越多的人怀疑，考虑到市场震荡和对全球增长状况的担忧，美联储会否继续收紧政策；利率期货交易商认为今年再次升息的机率仅为30%。哈克的言论意味着，虽然不急于继续升息，但美联储也不打算放弃循序渐进采取行动的计划。

“先静待观望，直到通胀数据更为强劲再实施第二次升息，这或许是明智的作法，”哈克表示。“我对近期政策前景的看法比几个月前更谨慎一些。”

但哈克称自己仍乐观看待经济，尽管股市大跌，而且低油价和强势美元给国内通胀带来下行压力。哈克到明年才拥有货币政策投票权。

他表示，随着通胀率在年底前小升至1.5%、失业率降至4.7%，及整体国内生产总值(GDP)增长率触及2.7%，美联储政策确实能够在下半年正常化。哈克并称，“从这点来说，我觉得我们可以大幅调整”近零利率。

他之后向记者表示，油价和美元企稳将为下次升息奠定基础。“到时你会开始感觉很好，”他称，这表明美联储今年上半年有采取行动的可能。

继美联储去年12月升息并公布预估暗示2016年可能还要升息四次后，政策利率目前约为0.38%。尽管交易商持怀疑态度，然而接受路透调查访问的分析师预计，今年还将升息两次。

美国失业率现为4.9%，接近目标水平；通胀率为1.4%，低于2%的目标水准。

哈克表示，“或许值得冒过于宽松的风险”，以防通胀率“一直低于目标水平”，并维护美联储的信誉。他的言论听起来像是一位中间派。

他并称，“我们的金融体系目前情况良好，经济基本面稳健，就业市场仍充满活力，收入增长强劲，消费者支出也正稳步增加。”(完)